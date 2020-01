Campesinos suben a un cerro y ruegan por agua

Campesinos de Mojocoya, poblado boliviano azotado por la sequía, peregrinan a cerros aledaños para dar rogativas, desesperados por la falta de lluvias que ha afectado a sus sembrados, informó el miércoles el alcalde del lugar.



"Ya hemos salido dos veces a las rogativas y lamentablemente San Pedro (el santo católico de las lluvias) no nos está acompañando", se quejó Richard Loma, alcalde de Mojocoya, a la radio Aclo del departamento Chuquisaca, sudeste del país.



La estación de lluvias -que abarca de noviembre a marzo- fue desplazada por una época seca que afectó a las plantaciones de trigo, papa, maíz y amaranto de unos 1.500 productores asentados en unas 20 comunidades de la región.



Ante la sequía galopante, Loma admite que "los cultivos ya están afectados y no se podrán recuperar por más que llueva, además los ríos también son cada vez menos" en su caudal.



Según el ingeniero Gilmar Villalba, de la alcaldía del municipio vecino de Azurduy, "existen grandes pérdidas económicas en la producción de maíz, trigo y papa. En los valles en la producción de ají, cítricos y otros productos. Se tiene afectado en 75% como pérdida".



El encargado de la oficina de Desastres Naturales de la Alcaldía de Mojocoya, Gilber Villalba, informó que "hay grandes pérdidas económicas" que no pudo cuantificar.



El fenómeno climático de El Niño ha dejado en Bolivia 19 personas fallecidas, 60.000 familias damnificadas y 15.000 cabezas de ganado muertas, según un informe oficial que comprende especialmente a regiones afectadas por copiosas lluvias.



El Niño se ha manifestado hasta ahora con episodios de sequía, granizo y exceso de calor y lluvia, según las regiones.

