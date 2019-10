Vice asegura que Bolivia está en punto de inflexión

El vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, aseguró hoy que Bolivia está en un punto de inflexión y que la inversión extranjera directa se mantiene en buenos niveles pese a la crisis internacional.



Las declaraciones del funcionario se realizaron durante la inauguración del VI Congreso de YPFB Gas & Petróleo, evento que se desarrolla en las instalaciones del hotel Los Tajibos.



De acuerdo con García Linera, la inversión privada en Bolivia se incrementó de $us 240 a 2.400 millones.



Sobre las reservas de gas natural, la segunda autoridad del Estado indico que se sitúan en 11 TCF (Trillones de pies cúbicos) lo que significa que las reservas han sido mejoradas. No obstante dijo que no están conformes por la situación.



Empero garantizó el abastecimiento del mercado interno y de exportación a Argentina y Brasil.