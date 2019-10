García ve error político detrás de su veto en Chile

Como "un veto político injustificado" y un "error", así calificó Álvaro García Linera el impasse con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, que por presiones del gobierno chileno, se negó a aceptar la presencia del vicepresidente en el aniversario de la revista "Punto Final".



"Una democracia debe mostrarse tolerante con todo tipo de expresión (...) No les gusta oír verdades y la posición firme de Bolivia", sentenció el mandatario en una entrevista televisiva esta mañana.



Durante la pasada jornada el director de dicha revista, Manuel Cabieses acusó una "discriminación arbitraria" luego que el lunes el director del museo, Ricardo Brodsky, le comunicara que no se facilitaría el recinto debido a la presencia de García Linera, argumentando que el acto se alejaba de los fines culturales y adquiría una connotación política.



García Linera se mostró a favor de participar de otro espacio al que lo inviten, ratificando la postura del Estado, de defender la justicia y la causa nacional que se ampara en la verdad, en referencia a la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



La carta de negativa del museo indica que con la presencia del vicepresidente "es evidente que el acto cambiaría su carácter y adquiriría una connotación ya no de aniversario de la revista, sino que relacionada con la demanda marítima, como de hecho ha ocurrido en ocasiones anteriores en que ha participado esta autoridad".



El pasado dos de julio se registró la última visita de García Linera a Chile, con motivo de la presentación de unas publicaciones. Si bien la cita no tuvo carácter oficial, ocasionó muestras de respaldo al pedido de un acceso soberano al mar para Bolivia.