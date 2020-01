Médicos piden sumarse a lucha por la salud

La marcha de mandiles blancos de los médicos de Santa Cruz terminó con un llamado a la población para que se sume a la protesta en contra de los decretos 3091 y 3092, que establecen la libre afiliación a las cajas de salud y la creación de la Autoridad de Control y Fiscalización del Sistema Nacional de Salud. Los galenos plantean, que junto a ellos, la población exija un sistema gratuito de salud.

La marcha de ayer salió de la plaza del Estudiante hacia el atrio de la catedral. En el recorrido no se escuchó ningún estribillo contra el Gobierno ni contra el defensor del Pueblo, David Tezanos, que ganó un recurso de Acción Popular que presentó el 18 de mayo y con el que dejó sin efecto el paro de 72 horas que decretó el Colegio Médico de Bolivia.

Los profesionales en salud se cubrieron la boca con barbijos y marcharon en silencio al son de la música de protesta de la extinta Mercedes Sosa.



En las pancartas que portaban se leía: “Cuando lo injusto se convierte en ley, la rebelión es un deber”, “Ingeniero Percy, entregue nuestros memorándum, cumpla su palabra”, y “somos médicos que salvan vidas, no asesinos”.

Los profesionales de salud también reclamaron por los 150 ítems que hasta ahora entrega la Alcaldía cruceña. “Esta lucha no es por los derechos de nosotros, sino por el derecho a la salud pública que tiene el pueblo”, expresó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, y anunció que las próximas medidas serán coordinadas con su ente matriz.



En La Paz, ayer también hubo marcha de los médicos contra la resolución de la Sala Civil Primera, que les prohíbe hacer paros. Los dirigentes consideran que se les quiere "tapar la boca".

COB vs Defensor del Pueblo



La Central Obrera Boliviana dio 24 horas de plazo para que el Defensor del Pueblo se retracte, de lo

contrario, anunció movilizaciones en “defensa del derecho a la huelga sindical".

Tras la advertencia, Tezanos aclaró que no tiene previsto instaurar otras acciones contra huelgas que no sean del sector salud y explicó que este recurso se usó de manera excepcional, pues el último paro médico nacional de 48 horas afectó a más de 6.000 ciudadanos y obligó a suspender más de 850 cirugías



Pese a la explicación de Tezanos, el exdefensor del Pueblo Rolando Villena dijo en radio Fides, que la aprobación de la Acción Popular para impedir el paro de los médicos, es prevaricato porque va contra la Carta Magna que garantiza la organización y protesta de los trabajadores.