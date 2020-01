La historia del Tucán con pico impreso llega a la TV

Animal Planet estrenará este miércoles el documental "Toucan Nation" en los Estados Unidos en el cual se contará paso a paso la historia del tucán Grecia, que recibió una prótesis 3D luego de perder la mitad de su pico debido a una agresión humana.



El animal, que se ha convertido en un símbolo contra la crueldad animal en Costa Rica y ya desarrolla una vida casi normal en un refugio.



El trabajo audiovisual está dirigido por Paula Heredia ganadora del premio Emmy por la cinta documental "In Memoriam: la ciudad de Nueva York, 9/11/01". En la parte de arriba puedes ver un adelanto.



El animal fue auxiliado en enero del 2015 por el Centro de Rescate Animal ZooAve para valorar la opción de la eutanasia o de colocarle una prótesis que le ayudara a realizar sus actividades diarias sin ayuda.



El tucán se encontraba en una condición crítica, según el personal del lugar, quienes habían visto casos muy graves, pero nunca uno que afectara tanto a un ave para comer, por lo que era necesario una intervención de forma urgente.



"Lo primero que uno piensa es qué se puede hacer para salvar al animal y no aplicarle la eutanasia, sabíamos que en otros casos era la única opción que había", expresó a la agencia EFE la encargada clínica del ZooAve, Aleida Méndez.



El estado de Grecia era bastante complicado y los expertos debían manipularlo constantemente para darle de comer, algo que provocaba el estrés del animal y que podía causar hasta su muerte.



Tras meses de investigaciones y estudios, a Grecia le realizaron una prótesis 3D. El pico es hecho con material de nailon, de un peso similar al original y con el cual ahora puede tomar semillas, comer o tomar agua.



¿Por qué un pico blanco?



El nuevo pico del tucán es de color blanco. Los funcionarios del ZooAve decidieron no pintarlo con los llamativos colores de su pico original con el objetivo de crear consciencia en los niños y adultos que visitan el refugio sobre las consecuencias de la agresión a los animales.