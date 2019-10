Diabetes tipo 2 surge tras variaciones genéticas

El estudio, que publicó este lunes la revista Nature, reunió a más de 300 investigadores de todo el mundo y contradijo las hipótesis científicas que sostienen que las mutaciones genéticas más atípicas son las responsables de esta enfermedad.



Expertos de 22 países dieron con una docena de regiones genéticas, que albergan alteraciones conectadas con este trastorno crónico, y que ya se habían detectado previamente en otros estudios de asociaciones entre genomas.



Así, hallaron la relación entre la diabetes y una permutación en

el gen PAX4, presente solo en ciudadanos de países del este asiático

como Corea, China y Singapur, y entre esta enfermedad y el gen

TM6SF2, que guarda conexión con la esteatosis hepática, una

acumulación de grasa en el hígado.



Uno de los impulsores del estudio, el profesor de la Universidad de Oxford Robert Turner afirmó que los resultados obtenidos "suponen un camino prometedor para diseñar nuevas formar de tratar y prevenir esta enfermedad".



Los científicos analizaron muestras de ADN de 120.000 personas de

cinco grupo diferentes (Europea, la Américas, África y el este y el

sur de Asia) para analizar los genes y sus variaciones, que influyen

en una condición que afecta al 10 % de la población mundial.



Existen dos tipos principales de diabetes: la diabetes tipo 1, que sufren las personas que no generan naturalmente insulina -la encargada de metabolizar el azúcar de los alimentos- y necesitan inyecciones de esta hormona para sobrevivir.



La de tipo 2 representa casi el 90 % de los casos y quien la padece no produce la cantidad suficiente de insulina o no puede utilizarla correctamente, y normalmente aparece por sobrepeso y sedentarismo.