Decomisan placas y dan sanciones a conductores

Una multa de 100 bolivianos por día y el decomiso de placas, si tiene deudas con la comuna, esas son las sanciones a los que están expuestos los conductores de minibuses y carris del transporte público que no cuenten con la roseta de calidad.



El informe oficial indica que un 75 por ciento de los más de 17.000 motorizados que prestan el servicio en la comuna, pasaron por la inspección, como parte de los acuerdos para autorizar el incremento de las tarifas.



Hasta el viernes pasado estaban habilitados seis puntos de revisión a los que acudieron más de 15.000 vehículos. Esta jornada efectivos de la Guardia Municipal de Transporte salieron a puntos estratégicos para comenzar con los operativos.



La pasada semana, la máxima autoridad edil, Luis Revilla, aseveró que "indefectiblemente y sin ningún tipo de plazo adicional las sanciones previstas en la ley" contra los conductores cuyos vehículos no hayan cumplido con las mejoras de sus condiciones y no tengan la roseta que lo certifique.



La Alcaldía critica a los conductores que incumplieron con acuerdos y no arreglaron sus vehículos en el plazo previsto, tal como lo establece un compromiso suscrito el 22 de febrero entre la Alcaldía, los transportistas y vecinos que daba 90 días para poner a punto los autos.