Cruceños comienzan de local la Liga

La segunda edición de la Liga Nacional de Futsal está confirmado que comenzará el viernes. Los dos representantes cruceños, que integran el grupo B, iniciarán su participación en condición de local en doble jornada a jugarse en el coliseo John Píctor Blanco.

A las 19:30 los josesanos recibirán la visita de Deportivo TNT, de Pando y posteriormente, a las 21:00, los eléctricos rivalizarán ante Universitario, de Beni.

El equipo de CRE, que el año pasado fue subcampeón de la Liga, tiene a Tomeslaw Kalman como su entrenador mientras que San José de Chiquitos tiene como conductor técnico a Omar Zambrana, quien también dirigió a este equipo en la Liga en la temporada pasada.

Además de los cuatro equipos mencionados, también integran el grupo B Wolf Sport, de La Paz, y Víctor Muriel, de Cochabamba, quienes también jugarán el viernes (20:00), en La Paz.

Los partidos de la seria A para el viernes son Nantes-Universitario de Sucre (21:00), Constructora Cobbel-Proyecto Enigma (21:00) y Lizondo-Deportivo Concepción (20:30).

Los tres primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente fase y se conformarán tres llaves de donde saldrán tres vencedores, además del mejor perdedor para disputar la fase semifinal y luego la final.

Pero existe también una corriente de que en vez de jugar semifinales se dispute una liguilla con cuatro equipos en una sola sede para definir al campeón. Esta figura será resuelta en la próxima reunión de delegados de la Liga.

Por la Libertadores

El campeón de la Liga se ganará el derecho de representar a nuestro país en la Copa Libertadores de Futsal en 2018. La sede aún no está definida, pero entre los países candidatos a organizar el torneo está Bolivia.

“La sede de la Copa para el próximo año se designará en octubre. Bolivia ha pedido organizar el torneo en Sucre, aunque hay el pedido de algunos países, de que si se juega en nuestro país, que se lo haga en Santa Cruz”, dijo Juan Gironás, presidente de la Federación Boliviana de Futsal (Febolfusa).

Recordemos que el año pasado el campeón de la Liga Nacional de Futsal fue Rico Sur, de Sucre, pero pidió permiso para no participar en la Libertadores debido a temas económicos, la misma razón que lo obliga a no competir en la Liga este año, así que el torneo no tendrá al defensor del título.

GRUPO A

1. NANTES TARIJA

2. P. ENIGMA LA PAZ

3. DEP. CONCEPCIÓN POTOSI

4. LIZONDO SUCRE

5. UNIVERSITARIO SUCRE

6. C. COBBEL ORURO

GRUPO B

1. SAN JOSÉ DE CH. STA. CRUZ

2. CRE STA. CRUZ

3. WOLF SPORT LA PAZ

4. VÍCTOR MURIEL CBBA.

5. UNIVERSITARIO BENI

6. DEP. TNT PANDO