Cadecocruz reporta cierre de firmas constructoras

Javier Arze, gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), dijo este miércoles que 361 empresas constructoras han cerrado debido a diferentes factores, entre ellos impuestos, obras adjudicadas a empresas extranjeras.



De las 361 empresas bolivianas que decidieron cancelar sus matrículas de funcionamiento, 49 son firmas cruceñas.



“La situación económica de Bolivia no es la misma en los últimos años, la inversión pública ha caído casi el 30% a escala nacional, entre Alcaldías y Gobernaciones. Este año en Cadecocruz hemos tenido bajas de muchas empresas que han preferido cerrar a seguir trabajando”, señaló Arze.



En cuanto al pago del doble aguinaldo, desde la Cadecocruz prefirieron no emitir un pronunciamiento oficial mientras no sean publicadas las cifras oficiales del crecimiento de la economía nacional.



Hay que recordar que el vicepresidente Álvaro García Linera, durante la inauguración de Expocruz 2016, dijo que la construcción es el único sector económico con un gran crecimiento, 10%, señaló en esa oportunidad.



Al respecto, Arze, tomando como referencia datos del Índice Global de Actividad Económica (IGAE) indicó que hasta mayo la construcción creció un 7,45%. Sin embargo, pidió que se tome en cuenta que hay megaproyectos en manos extranjeras, y ese dinero no se queda en Bolivia.