¡Interminable! Bob Dylan anuncia un nuevo disco

Bob Dylan no da muestras de querer bajar el ritmo a sus casi 75 años: este lunes anunció que lanza un nuevo álbum junto a una gira promocional.



El cantante estadounidense dijo que su 37º álbum de estudio, "Fallen Angels", saldrá el 20 de mayo, cuatro días antes de su cumpleaños, pero no dio mucha más información.



Ícono de la contracultura de los años "60, Dylan habló tangencialmente de su próximo disco cuando anunciaba su gira de verano, en un comentario en Facebook donde menciona que con la compra de dos boletos se incluye un CD de regalo.



"Fallen Angels" llega un año después del último lanzamiento, "Shadows in the Night", una colección de éxitos que habían sido interpretados por Frank Sinatra.



Dylan ha permanecido activo y no dio señal alguna de pensar en una retirada. Su álbum de 2012, "Tempest", llevó a algunos fans a espectacular -incorrectamente- que aquel sería su último trabajo. Las sospechas respondían a que la última obra de Shakespeare lleva el mismo título.



Pero el artista se preocupa cada vez más de preservar su legado. La semana pasada anunció que está vendiendo sus archivos a la Universidad de Tulsa (Oklahoma), donde sus notas y recuerdos estarán en exposición cerca del museo de uno de sus héroes, el cantante de folk Woody Guthrie.