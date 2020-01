¿Cómo identificar la condición de autismo?

Este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación del Autismo, en la ciudad de Santa Cruz se realizan campañas de sociabilización sobre las características de esta condición que se desarrolla en 1 de cada 88 niños en el mundo.



Ximena Soto, psicóloga y directora del centro terapéutico integral "La Casa de la Tía", donde junto a un equipo especializado trabajan con los niños que presentan esta condición, resaltó que nuestra sociedad no solo desconoce sino también tiene miedo ha tratar a niños con este trastorno.



La especialista resaltó la importancia de la inclusión de estos pequeños en la sociedad, ya que no son personas que padecen de una enfermedad mental, sino que se desarrollan de manera diferente de los demás niños.



Añadió que es importante brindarles las herramientas necesarias para poder desarrollar su personalidad de manera correcta dentro de la sociedad.



Estas son algunas de las características de los niños con autismo:



- Lenguaje nulo, limitado o lo tenía y dejó de hablar.



- Ecolalia, repite lo mismo o lo que oye (frases o palabras).



- No responde a su nombre.



- Muestra total desinterés por su entorno, no está pendiente.



- Se queda quieto observando un punto como si estuviera hipnotizado.



- No soporta ciertos sonidos o luces (por ejemplo, la licuadora o el microondas).