Ambiente electoral se tensiona en la Uagrm por el registro de candidatos

El ambiente electoral hoy sube de intensidad y se tensiona en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dado que los candidatos que aspiran el Rectorado y Vicerrectorado deben inscribirse para estar habilitados. En las elecciones del 8 de julio también se elegirá decanos, vicedecanos y directores de carrera.



La carrera de Ciencias Ambientales decidió tomar la facultad de Ciencias Agrícolas, en los Vallecitos, exigiendo que se habilite a candidatos para postular a la dirección de la carrera.



Ricardo Gonzáles, ejecutivo de esta carrera, rechaza una resolución del Ilustre Consejo Universitario (ICU) aprobada en abril, que establece que las carreras que tienen menos de 300 alumnos no pueden tener una dirección de carrera, como sucedió en la gestión que termina. Según dijo, tienen cerca de 200 alumnos que no están dispuestos a que se les quite este derecho de elegir a su autoridad.



Mantendrán su protesta a la espera que en la sesión del ICU en esta jornada se pueda revertir esta resolución y de esta manera ellos no salgan perjudicados en estos comicios.



Actividades en la jornada

?

Algunos han anunciado caminatas para asistir a la inscripción, tal es el caso de los candidatos Waldo López y Bergman Saucedo del frente Primero la Gabriel, que a las 9:30 realizarán una caminata acompañados por estudiantes desde su casa de campaña del segundo anillo.



De igual manera el frente Somos U, que postula a Alfredo Jaldín y Juan Carlos Paz, realiza una actividad para dar a conocer sus propuestas para la universidad en el Club Social 24 de Septiembre.



La presidenta del comité electoral moreniano, Miriam Guzmán de Molina, dijo que hasta el momento se han presentado solamente dos fórmulas para pugnar por el control de la ‘U’ y al menos 16 facultades tienen postulantes para ser sus decanos.



Además de los binomios Jaldín-Paz y López-Saucedo, se espera que hoy se inscriba el frente Alianza para el Cambio (AC) de Rolando López y Róger Quiroz. Respecto al postulante a la reelección Saúl Rosas que va junto a Oswaldo Ulloa, actuales autoridades de la universidad, no se conoce si ya está inscrito o si hoy cumplirá con esta formalidad.



Pese a que la lista de los postulantes habilitados se conocerá la siguiente semana, desde mañana se puede iniciar la campaña electoral universitaria. Desde el comité se pide respeto a los postulantes y parar la guerra sucia que ya se vive en las redes sociales