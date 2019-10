La nacionalización tiene gran déficit, según Oliva

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, afirmó que la falta de inversión en la exploración y no atraer inversionistas del exterior es el gran déficit de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.



Al evaluar los 10 años del Decreto Supremo 28701, la autoridad tarijeña dijo que a raíz de esa situación se ha tenido que aprobar la Ley de Incentivos para restarle recursos económicos a las gobernaciones y gobiernos municipales, cuando tienen otras necesidades que atender.



Además, indicó, se tomaron medidas muy duras porque no se ha previsto desarrollar a la industria petrolera en el país a largo plazo.



“En otras palabras nos hemos tomado la leche y nos comimos el queso, solo falta que matemos la vaca. No se ocuparon de generar las condiciones jurídicas. Es importante señalar que a este proceso se debería haber acompañado con un plan de inversiones para que el día de mañana podamos garantizar el suministro de gas natural al mercado nacional y las exportaciones”, expresó Oliva.



Pese a todo, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, señaló que la nacionalización de hidrocarburos ha tenido un gran impacto en Bolivia porque la renta petrolera (Regalías e IDH) se elevó a $us 31.505 millones, entre el 2006 y 2015.



Sánchez agregó que los ingresos por este concepto llegaron a $us 4.500 millones en el período 1985 – 2005.



“Solo en 2014 hemos recibido por renta petrolera $us 5.460 millones, es decir en un año de la gestión del presidente Evo Morales hemos hecho más de lo que han hecho los gobiernos neoliberales en 20 años”, enfatizó el ministro, al confirmar que esta tarde se lanzará la licitación de la futura construcción de la planta petroquímica Propileno - Polipropileno, con una inversión de $us 2.200 millones, a ser emplazada en el Chaco tarijeño.



Al acto en el coliseo deportivo de la Universidad Juan Misael Saracho asistirá el presidente Evo Morales tras promulgar 7 Decretos en Palacio de Gobierno en La Paz y participar en una marcha en Santa Cruz por el Día del Trabajador.