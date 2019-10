Otra pregunta marca fin de los alegatos en La Haya

A la conclusión de la dúplica boliviana, el juez japonés de la CIJ, Hisashi Owada, hizo uso de la palabra y sorprendió a los equipos jurídicos de Chile y Bolivia preguntando qué quieren decir con la expresión "acceso soberano al mar", frase ampliamente usada en las cuatro sesiones.



El letrado asiático, exdiplomático de Japón y miembro de esa instancia internacional desde 2009, señaló que la frase "acceso soberano al mar" no es reconocida por el derecho consuetudinario internacional, pero fue parte de los alegatos.



"Les agradecería mucho a ambas partes que tengan a bien el definir el sentido de ese término como ellas las entienden y que tengan a bien el definir el contenido específico de ese término", afirmó antes de concluir la sesión.



Según la disposición aplicada por la Corte Internacional, ambas partes serán notificadas con la interrogante de forma escrita y deberán responder la pregunta del mismo modo a más tardar el 13 de mayo a las 13.00 horas.



Durante esta última jornada también fue respondida la pregunta formulada por el exasesor chileno Christopher Greenwood, que pidió a Bolivia explicar: ¿En qué fecha mantiene Bolivia el que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano?.



"No hay una fecha mágica, no hay un momento específico (...) La teoría de Bolivia es que hubo diversos momentos que generaron un compromiso vinculante. Uno solo de ellos causa derecho", respondió durante su intervención el abogado iraní Payam Akhavan.