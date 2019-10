Gobierno promulga ley de entrega de medicamentos

El presidente Evo Morales promulgó hoy en Palacio de Gobierno la ley 754, para la entrega gratuita de medicamentos para pacientes que padecen hemofilia (enfermedad que impide la coagulación adecuada de la sangre) y no tienen seguro de salud.



"En el tema de salud, lo que nunca hemos pensado invertir, hasta 2025, 1.600.000 de dólares. Hay problemas que se presentan, no tenemos especialistas. Hemos enviado becarios para que vayan a aprender y vuelvan con capacidad profesional para servir al pueblo", resaltó el mandatario.



Conoce más: Avalan entregar medicina a pacientes con hemofilia



La ministra de Salud, Ariana Campero, informó que 192 niños accederán a este beneficio, que implica una inversión de más de 17.000.000 de bolivianos y que llega al factor octavo y noveno del mal. Se estima que un 60 por ciento de los enfermos fallece por falta de atención.



"No sé si poder implementar una revisión anual gratuita para detectar cáncer. Es nuestra obligación seguir planificando, como se cuida la salud, como se curan estas enfermedades y eso es inversión", agregó Morales.



Lee también: Buscan atención en salud para víctimas de octubre



Sostuvo además que "hemos programado este pequeño beneficio para los niños que tienen este problema y pensamos ampliar para personas que no tienen la posibilidad de comprarse un medicamento en el país".



De acuerdo con la norma, los gobiernos locales son los encargados de adquirir y dotar gratuitamente medicamentos antihemofílicos; realizar la vigilancia y el control de su dotación, y remitir información al ministerio de Salud.