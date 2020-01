Los centros comerciales se reinventan para subsistir

La desaceleración económica en Bolivia muestra sus primeras señales. En Multitiendas Franklin’s ya se tomó la decisión. En menos de dos meses -según varios administrativos- este centro, que nació a pocos metros de la Plaza 24 de Septiembre y llegó a abrir dos sucursales, cerrará sus puertas definitivamente.

Por el mismo trecho pasó el New York Mall, la edificación que aún mantiene una réplica de la mítica Estatua de la Libertad en su techo; así también Gato Blanco, esa tienda icónica paceña de propiedad de la familia Asbún que, agobiada por el contrabando, decidió cerrar su atención al público.



Conscientes de esto, los propietarios de al menos diez centros comerciales -de 30 shoppings que se identifican en el eje central del país- decidieron reinventar sus estrategias y reducir sus costos con el único propósito de conquistar a nuevos clientes, fidelizar a los que ya lo son y así mantener sus márgenes de utilidad que alargarán su tiempo de vida.



De acuerdo con el reporte de la industria de centros comerciales en América Latina, elaborado por el Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC), en seis países de la región -excluyendo Bolivia- ingresaron al mercado en los últimos dos años 326 nuevos desa-rrollos comerciales, que incrementaron en un 32% la oferta de metros cuadrados rentables.



En Bolivia, según un recuento de Dinero, de los 30 malls que se identificaron en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz al menos seis se edificaron en los últimos tres años: Huper Mall, Las Brisas, Super Mall, Urubó Open Mall, el Centro Gran Plaza en El Alto y el Ventura Mall. Actualmente, están aún en etapa de consolidación el Beauty Plaza, Ciudad Indana, Petroplaza, Patio Design, entre otros.



El Colegio de Arquitectos de Santa Cruz revela que en 2016 se otorgaron licencias para 27 proyectos dedicados al comercio y cuatro para edificios de este mismo sector.

Dueños hablan del negocio

Teresa Rosales asegura que estos ciclos de ‘menor venta’ son un aliciente para innovar. Ella forma parte de la directiva del Centro Comercial Cañoto. Indicó que la directiva de este shopping que opera desde 1981 con 80 propietarios de 120 tiendas decidió dedicar más presupuesto en campañas publicitarias agresivas y pedir que todos los locatarios abran sus puertas en las horas exigidas.

Aseguró, además, que hace poco recibieron dos propuestas serias para levantar en ese lugar un edifico de 18 pisos que incluye un hotel, patio de comidas, cine y boutiques. La palabra final la tienen los propietarios. En este shopping cinco de las 120 tiendas de entre 9 y 191 m2 están cerradas.

Bertha de Michel, propietaria que una tienda de ropa femenina, asegura que desde hace tres años disminuyeron las ventas en ese centro. Además, del comercio de ropa usada, observa que falta ofrecer espacios para niños y potenciar la gastronomía. También observó el pago de la expensa que algunos meses supera los $us 50 destinado a publicidad y seguridad.

El directorio del Centro Comercial Norte también reinventa su estrategia. Berthy Guthrie, gerente general de este centro, que cuenta con 320 propietarios de 560 tiendas, precisó que este año, prevén enfocar mejor su publicidad dirigida al segmento medio alto (conformaron un equipo de marketing de 12 personas), instalar una red de fibra óptica para garantizar internet con WiFi a los visitantes, refaccionar su techo y promocionar su parqueo con capacidad para 300 vehículos.

Sergio Escalante, presidente del directorio, indica que en poco tiempo incorporarán cajeros automáticos y pretenden potenciar aún más su patio de comidas e incorporar más cámaras de control. “Somos un punto intermedio entre el Ventura Mall y el mercado. Ofrecemos un clima frío, limpieza, seguridad, parqueo y precios competitivos”, precisó.

Una adjudicataria que pidió no identificarse recordó que los primeros dos años no vendía ni diez prendas a la semana, pero que poco a poco ha ido recuperándose, sobre todo la planta baja.

Mientras en Urubó Open Mall, ubicado al otro lado del puente Mario Foianini, requirió una inversión estimada de $us 7 millones, según lo explican desde el Grupo Predial, la gestora del emprendimiento. Cuentan con 58 locales comerciales entre las cuales se incluyen a marcas como Telepizza, Farmacorp, Incerpaz, Fridolín, La Boliviana Ciacruz, Mar Adentro, entre otros. Este centro, según indicaron desde la administración, aprovecha su terraza para realizar eventos; además desarrolla actividades que incentivan deportes como el ciclismo y el running.

Los que lideran en tamaño

Es miércoles. Los ascensores principales y las gradas del Ventura Mall se aglomeran de personas que quieren aprovechar el 2x1 en Cinemark. En tres años de funcionamiento este cine recibió más de 3 millones de usuarios con la exhibición de unas 700 películas en 13 salas.

De acuerdo con Roberto Pérez, gerente general de Franquicias América, un 40% de las personas que visita un mall en Santa Cruz lo hace para ver películas en el cine y en segundo lugar, para ir al patio de comida y al sector de juegos.



Este es un parámetro para saber cuantas personas ingresan a este centro comercial, pionero en Santa Cruz que cuenta con al menos 156 espacios comerciales y estacionamiento para más de 1.500 vehículos.

Y para fidelizar a sus clientes, los ejecutivos del Ventura Mall regalaron en su tercer aniversario más de $us 20.000 y una vagoneta Porsche 0 km. Hasta el cierre los directivos de este mall no respondieron, sin embargo, según recuentos de Dinero, en los últimos seis meses arribaron a este centro franquicias multinacionales como Johnny Rockets, Forever 21 y Justice, entre otros.



Los ejecutivos del Centro Comercial Las Brisas, también quieren liderar. Recientemente realizaron una oferta de venta nocturna que, según Rosalina Roca, gerente general, tiene gran aceptación. La directiva aseveró que sus índices de venta son favorables tanto para el arrendatario como para el centro comercial y, en pocos meses, prevén inaugurar un bulevar gastronómico. En 2016, este centro con 80 tiendas recibió a nuevas marcas como Fair

Play, Adidas, Tenant Mix, Prüne y pronto abrirá Ricky Sarkany.

En Cochabamba, Marco Humérez y Michel Pérez, inauguraron en diciembre de 2016 el Hupermall. Está ubicado en la zona norte con una inversión de $us 17 millones y cuenta con más de 120 tiendas comerciales y un patio de comidas con 33 empresas. Pérez indicó que este proyecto es el más grande de Cochabamba y prevén seguir creciendo con un gimnasio, cine y hasta un banco.



En La Paz, el futuro del Megacenter se mantiene en debate. Este centro cuenta con más de 35 tiendas, 18 salas de cine y patio de comidas