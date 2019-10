3 sectores bloquearán en 6 regiones desde mañana

Desde mañana y a lo largo de la semana las protestas de transportistas, gremialistas y fabriles amenazan con poner en jaque la normal circulación de vehículos y personas en seis regiones de país.



Representantes del transporte pesado nacional (sector paralelo al liderado por Fidel Baptista) informaron de que salvo Pando, Beni y Cochabamba, en el resto de los departamentos los transportistas saldrán a las calles con sus motorizados para bloquear. Pretenden cortar el paso tanto en vías urbanas como en rutas interdepartamentales.



Juan Yujra, presidente de la Coordinadora del Transporte Pesado de Santa Cruz, dijo que la medidas de presión se deben al rechazo de las modificaciones de algunos artículos del Código Tributario que lleva adelante el Gobierno.



Yujra señaló que asuntos como los intereses en el cobro de multas, la universalidad de las facturas y los plazos de pagos de las infracciones siguen sin tener respuesta en favor de los contribuyentes de su sector.



En sentido contrario, Fidel Baptista, presidente de la Cámara Nacional del Transporte Pesado, indicó que sus afiliados no realizarán ningún bloqueo y que aceptan seguir negociando con el Gobierno y avanzando en la modificación del Código Tributario.



Gremialistas listos para sumarse



Otro sector que no comparte las modificaciones propuestas por el viceministerio de Política Tributaria, son los gremialistas que anunciaron que si el transporte pesado sale a las calles, ellos también lo harán.

?

Francisco Figueroa, secretario general de los gremialistas de Bolivia, aseguró que la propuesta de la viceministra, Susana Ríos, es "una farsa" pues "los descuentos que ella anuncia ya están vigentes". En su criterio, el beneficio debería darse en las deudas antiguas y que estas se paguen a un interés no mayor al 3%.



"El jueves tenemos un ampliado nacional para definir las medidas de protestas que realizaremos. Mientras tanto apoyaremos a los del transporte, pues este es un problema que nos afecta a todos", dijo Figueroa.



Exobreros de Enatex y fabriles



Los trabajadores de la exEnatex, la textilera estatal cerrada por el Gobierno, desde mañana bloquearán el acceso a El Alto. La medida de presión tiene el apoyo de los fabriles.



Gerónimo Cori, secretario del sindicato de los extrabajadores de Enatex, detalló que cerrarán la autopista y el camino antiguo hacia el centro de La Paz. "La concentración se realizará en La Ceja para luego ir a bloquear estos dos puntos que conectan El Alto con La Paz", dijo Cori.



El dirigiente recordó que un grupo continúa con la huelga de hambre y que las movilizaciones van a continuar hasta lograr una respuesta para los 500 trabajadores que fueron cesados por el cierre de la exEnatex.