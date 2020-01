Exjuez Tapia se excusó de declarar en caso terrorismo

El exjuez Luis Tapia Pachi, ofrecido como testigo de descargo por Alcides Mendoza, uno de los procesados y detenido en el caso terrorismo, se excusó de declarar ante el tribunal de sentencia de Sixto Fernández que lleva adelante un juicio después de casi ocho años del ataque al hotel Las Américas.



La decisión de Tapia Pachi causó malestar entre los procesados y la defensa y levantó críticas por considerar que era la oportunidad para que diga su verdad y haga prevalecer su condición de juez natural y defender sus actuaciones que en ese entonces eran destacadas por su valentía.



Tapia Pachi, en un memorial dirigido al tribunal, consideró como impertinente la citación a declarar de testigo. “Mi persona se remite a todos los actuados y resoluciones que fueron dictadas como juez natural de la causa. Declaro que no he sido testigo de ningún hecho, más por el contrario desconozco las intenciones por las cuales fui ofrecido como testigo, lo que he realizado son actos jurisdiccionales y debe señalar que todo se encuentra dentro de los actuados procesales”.



Tras duros cuestionamientos de los abogados defensores de los acusados, el tribunal aceptó y al término de la audiencia, el procesado y detenido Zvonko Matkovic reclamó a Tapia por su decisión y a su vez expresó su decepción.

Saúl Ávalos no sabe nada

El exministro Saúl Ávalos también fue a declarar como testigo de descargo de Alcides Mendoza. Cuando le preguntaron del caso terrorismo, se molestó y dijo: “Pregúntenme de la bomba que pusieron en mi casa el 28 de marzo de 2009, yo no vine a prestarme a otras cosas”. Incluso en un momento le dijo al juez que ponga orden antes de responder a las preguntas, hecho que fue calificado por los abogados de prepotencia y altivez.



Cuando un abogado le preguntó si conocía quién tendría la intención de ponerle la bomba a su casa, dijo que jamás habló de bomba. El tribunal hizo que escuchara la grabación de minutos antes y se escuchó que dijo bomba. Ávalos dijo desconocer incluso el significado de terrorismo,y peor sobre Eduardo Rózsa