Juez ordena retener dinero a Samsung por líos legales

La empresa surcoreana Samsung Engineering Co. Ltd., que construye el proyecto hidrocarburífero más grande del país, la planta de amoniaco y urea en Bulo Bulo, enfrenta una decena de procesos legales.

A raíz de ello, 35 extrabajadores han logrado que el Juez Quinto de Partido del Trabajo y Seguridad Social ordene la retención de fondos por $us 622.375,86 del Banco de Crédito de Bolivia (BCP) por el proceso de pago de beneficios sociales, que se suma a dos retenciones de fondos de Bs 1.08.563 y $us 21.247 en el Banco Unión.

Adicionalmente, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) emitió un informe en el que expresa la retención de fondos a Samsung por $us 1.055.409 del BCP dentro del proceso de medida precautoria seguido por la empresa constructora Metal Mec. La medida fue ordenada por el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia y de Sentencia Penal 1ro. de Warnes (Santa Cruz).

Caso Serpetbol-Samsung



Marco Antonio Mendoza, dirigente de los afectados, explicó a EL DEBER que cursan 14 demandas contra Samsung, y que dentro de ellas la primera logró sus efectos al retener los fondos a la firma surcoreana por un caso de pago de adeudos laborales a 35 extrabajadores de la empresa Serpetbol.

En total, los trabajadores impagos suman 645.



Según el dirigente, los adeudos de Serpetbol (empresa subcontratada por Samsung) ascienden a Bs 9 millones.

Cabe recordar que la empresa Serpetbol interpuso en julio de 2016 una demanda penal contra Samsung por un daño causado de $us 12,5 millones, por lo cual no puede cancelar adeudos hasta la fecha a los extrabajadores.



Al respecto, el empresario y ejecutivo de Serpetbol, Rodrigo Virreira admitió las deudas con los exfuncionarios e indicó que ellos dependen del pago de $us 12,5 millones de Samsung para proceder a cancelar los beneficios a sus exempleados. Es más, dijo estar abierto a una solución amigable con la firma asiática con el objetivo de concretar el pago de todos los beneficios a extrabajadores.

Actualmente, el Tribunal de Justicia instruyó al Ministerio Público iniciar una investigación penal contra seis ejecutivos de la empresa Samsung Engineering Bolivia S.A. por la presunta comisión de delitos de estafa, extorsión y fraude de seguro.

Caso Metal Mec

La empresa Metal Mec encargada de levantar techos en domo de 75 y 120 toneladas, también logró activar la retención de fondos de la mencionada firma en el BCP por más de $us 1 millón por un supuesto adeudo por trabajos ejecutados.

Rolando Alegría, ejecutivo de la empresa, criticó el accionar de Samsung y aseguró que seguirá con el proceso hasta las últimas consecuencias.