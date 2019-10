Comando niega llamar a medios fuerzas enemigas

En medio de una conferencia de prensa del Jefe de Operaciones del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Hernán Vera, apareció un papel, que calificaba como "fuerzas enemigas" a periodistas de los diarios El Deber y Página Siete. Después se negó que ese escrito pertenezca o tenga vínculo con esa institución.



"La Dirección de Comunicación Social - DICOS del Comando en Jefe aclara que el "papel" anónimo encontrado en el ambiente donde se realizó una conferencia de prensa este jueves 28 de julio no es un documento que pertenezca a nuestra institución o que tenga algún vínculo con las Fuerzas Armadas", explica el pronunciamiento oficial.



Esta mañana el general se puso muy nervioso y solamente atinó a abrir su cuaderno, mostrar sus anotaciones y explicar: "yo no la escribí (...) no sé… alguna… son chispazos pues” y sonrió, sin comentar más al respecto.



La nota, con la alerta, señalaba textualmente: “Está Gonzalo (el nombre correcto es Marcelo) Tedesqui y Sergio de EL DEBER y Página 7. (Fuerzas enemigas) El resto sin novedad”. El jefe militar manifestó que "yo no la escribí, no sé quien lo hizo".



"Se instruyó indagar la procedencia de ese mensaje del cual al momento se desconoce su origen o si perteneció a alguno de los visitantes que se congregaron en esas instalaciones", concluye el comunicado de la Dirección de Comunicación Social.