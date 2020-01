La razón de vivir de la escritora Adriana Macías

Adriana Macías está convencida de que triunfar en la vida no tiene que ver con el dinero ni con haber nacido con las partes del cuerpo completas, sino con poseer una actitud 100% positiva.

Así titula el nombre de la conferencia que anoche brindó en Fexpocruz. La sicóloga, abogada y motivadora profesional llegó a Santa Cruz para hablar de superación y de las herramientas que permiten alcanzarla, a partir de su experiencia.

Color esperanza

Macías nació sin brazos por cuestiones genéticas y desde que era bebé aprendió a utilizar sus pies como si fueran sus manos. A pesar de que, en su momento, probó con prótesis, nunca las usó, pues, además de que le incomodaban, sintió que no las necesitaba.

Basta con charlar unos minutos con Adriana (37 años) para darse cuenta de que no las necesita. Desde pequeña aprendió a hacer las cosas usando sus extremidades inferiores.

Su falta de brazos nunca fue impedimento para alcanzar sus sueños. “Lo más fácil en mi vida ha sido superar mi discapacidad. Aprendí que al poner amor en las cosas que haces vas a poder tomar las decisiones correctas. Se trata de actitud, de entregarnos al 100% a las cosas que hacemos, de vivir con la fe y la esperanza de que vamos a poder superar todo obstáculo”, expresó Macías.

Esos obstáculos algunas veces llegaron en forma de dolor y decepción, como cuando su novio, con el que se iba a casar después de tres años de noviazgo, le dijo que no podía vivir con una persona sin brazos.

Adriana asumió las cosas con entereza y nunca dejó que la tristeza se apoderara de su alma ni le quitara la fe. El tiempo le dio la razón.



Personas especiales

La mexicana agradece a sus padres por haberle dado la fuerza y la sabiduría para comprender muchas cosas. “Llegar a la adolescencia y preguntarles por qué los demás tienen brazos y yo no, pues era algo muy complicado, pero ellos siempre me llenaron de paciencia y energía para salir adelante”, añadió.

Y si de algo está más que agradecida es de haber logrado ser madre, un anhelo que persiguió por mucho tiempo junto a su esposo, Juan, hasta que llegó Meritxell, una niña de un año y medio que es la luz de su vida.

“Fueron cinco años dolorosos, cinco años de espera, de mucho desgaste físico, emocional y económico. Finalmente llegó esta bendición tan grande a nuestras vidas”, dijo emocionada Macías.

Ser conferencista ha sido el trabajo y la pasión en la vida de Adriana desde el día en que dio la primera charla. Pero el nacimiento de su hija le cambió la mirada y se convirtió en su mayor inspiración y el principal desafío.