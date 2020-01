Benzema rechaza 'presión racista' que lo excluyó

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema considera que el seleccionador Didier Deschamps cedió a "una parte racista de Francia" al no convocarlo para la Euro-2016, ahondando en una polémica abierta por el exjugador francés Eric Cantona.



"No lo pienso" que Deschamps sea racista, pero "se ha plegado a la presión de una parte racista de Francia", dijo Benzema en una entrevista que ha causado mucho revuelo en Francia, publicada este miércoles en el diario deportivo madrileño Marca.



"En Francia el partido extremista (en aparente alusión al Frente Nacional de extrema derecha) llegó a segunda ronda en las dos últimas elecciones. No sé, por tanto, si es una decisión sólo de Didier, porque me he llevado bien con él, con el presidente. Bueno, y con todos", añadió el delantero francés.



Estas declaraciones son "injustificadas e inaceptables", dijo el miércoles en Twitter el secretario de Estado francés de deportes, Thierry Braillard.



Benzema, mejor goleador activo de la selección francesa, añade asi más leña al fuego provocado por su no convocatoria y la de Hatem Ben Arfa, para la Euro 2016. Ben Arfa figura entre los ocho reservistas pese a una buena temporada en el Niza (17 goles en campeonato de Francia).



Estas decisiones llevaron al exinternacional francés Eric Cantona a sugerir el jueves pasado en un texto publicado en el diario británico The Guardian que Deschamps dejó fuera a Benzema y Ben Arfa por "sus orígenes norafricanos".