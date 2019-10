Periodista de CNN responde a acusaciones de Evo Morales

El periodista de CNN, Fernando del Rincón, respondió la noche de este jueves a las acusaciones que realizó en su contra el presidente Evo Morales sobre una supuesta conspiración en su contra en la que participó este comunicador y la cadena noticiosa para la que trabaja.



"En efecto, viajé a Bolivia para hacer mi labor investigativa y de la misma forma me reuní con un sin número de personas en busca de la verdad. Como periodista tengo la obligación de cubrir las noticias y mantener informado al público", señaló Del Rincón.



?El periodista no aclaró si una de esas entrevistas fue al niño que fue utilizado para hacerse pasar como el hijo del presidente Evo Morales, que es la principal acusación del Gobierno. Pero dejó claro que toda la actividad de CNN se circunscribió a una investigación periodística.



"A mi regreso y después de un análisis a fondo determinamos que no habían elementos suficientes para sustentar los señalamientos ni tampoco evidencia física, como ADN, para descartar o confirmar la existencia del presunto hijo de Evo Morales. Por lo que en un acto responsable, ético, vertical y profesional, totalmente contrario a una conspiración la decisión fue no transmitir los elementos de la misma", agrega el periodista.



Del Rincón además asegura que su visita al país era de conocimiento del Gobierno ya que cuando estuvieron en el país solicitaron una entrevista al presidente Evo Morales, solicitud que nunca fue respondida.