Detienen a 2 jóvenes en Argentina por amenazar a Macri en Twitter

Dos jóvenes fueron detenidos este sábado en Buenos Aires, acusados de presuntamente amenazar al presidente argentino, Mauricio Macri, al publicar mensajes en árabe e imágenes de explosivos a través de Twitter, informaron fuentes oficiales.



Los jóvenes, de 21 años, fueron detenidos en un allanamiento realizado durante la madrugada en la capital argentina por la Policía Metropolitana, la fuerza de seguridad local.



"Nosotros no tomamos estas cosas en broma. Como ya lo hemos demostrado, a cualquier persona que amenaza, que intimida, que genera pánico en la sociedad, nosotros la vamos a buscar", dijo la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich.



"Estas cosas no son para broma, no son para risa. Son cosas muy serias y no podemos dejarlas pasar", agregó la funcionaria en diálogo con el canal Todo Noticias.



Los jóvenes, de 21 años, difundieron mensajes en árabe a través de la cuenta @HassanAbuJaaf, en los que mencionaron a Macri bajo el hashtag #PrayforArgentina (recen por Argentina, en inglés).



"En principio diría que son dos muchachos aburridos y que no sabían qué hacer y querían generar algún tipo de caos", dijo el jefe de la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana, Carlos Rojas, según publica hoy la agencia estatal Télam.



Sin embargo, los efectivos continuarán con las investigaciones y, para eso incautaron, del domicilio de los jóvenes, ordenadores y teléfonos móviles.



Los mensajes, con presunto tono terrorista, contenían referencias a las líneas del metro de Buenos Aires, el centro comercial Abasto, en el centro de la ciudad, y al mandatario argentino