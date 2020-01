Hay plazo de dos semanas para vacunar a las mascotas

Las personas que no pudieron vacunar a su perro o gato en la campaña de vacunación de ayer contra la rabia podrán hacerlo en las próximas dos semanas. Así lo confirmaron las autoridades de salud del departamento y del Ministerio de Salud, que unieron esfuerzos para combatir la difusión del mencionado mal.

“Aquellos que por diversas razones no lograron vacunar a sus mascotas podrán acercarse desde hoy y en los siguientes días a los centros de salud de la ciudad para hacerlo”, indicó Mabel Morales, coordinadora departamental del programa Salud Familiar Comunitaria Intercultural (Safci) Mi Salud, del Ministerio de Salud. Morales indicó que el mismo trabajo se desarrollará en los 48 municipios cruceños en los que se han desplazado brigadas de vacunación.

“De igual manera las brigadas móviles seguirán ‘rastrillando’ casa por casa en los barrios donde no se ha logrado la cobertura esperada”, dijo Roberto Tórrez, jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que junto a Johnny Ruiz, del Programa de Zoonosis, dieron los datos preliminares de la vacunación en el área urbana, al finalizar la tarde de ayer.



Los resultados parciales indican que fueron inmunizados 240.505 perros y 53.294 gatos, “lo que significa cerca del 70% de lo previsto”, comentó Ruiz, que coincidió con Tórrez en calificar de “regular para arriba la cobertura lograda. Ambos también atribuyeron a las bajas temperaturas la poca asistencia de personas en las primeras horas de la mañana.



Si bien las brigadas empezaron a trabajar a las 8:00 en los centros de salud, plazuelas y paradas de micros, recién pasadas las 10:30 hubo una mayor afluencia de gente, según pudo comprobar EL DEBER en un recorrido por el Plan Tres Mil, la Villa Primero de Mayo, Villa Santa Rosita y el Parque Urbano; fue precisamente en este último lugar donde se realizó la inauguración oficial de la jornada con la presencia de las principales autoridades de salud.



Por otro lado, no se supo de mayores contratiempos en las más de ocho horas que duró la campaña