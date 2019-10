El indígena que irá de la Amazonía a la alfombra roja de los Oscar

El indígena colombiano Antonio Bolívar, perteneciente a un pueblo originario casi extinto y coprotagonista de "El abrazo de la serpiente", donde ha debutado como actor a los 71 años, saldrá el domingo de su recóndita comunidad de la Amazonía para desfilar por la alfombra roja de los Óscar.



"La verdad que no sé qué es lo que voy a hacer yo, lo único que sé es que me dicen: "vamos a los Estados Unidos a recibir el Óscar"" afirma Bolívar, miembro de la comunidad ocaina, en una entrevista con Efe.



El novato actor septuagenario se ha preparado para la entrega de los Óscar, pero no se imagina qué pasará cuando sea presentado como el actor que da vida a "Karamakate" en "El abrazo de la serpiente", dirigida por el colombiano Ciro Guerra y nominada a mejor película de habla no inglesa.



Sus paisanos le dicen: "no te pongas orgulloso", pues consideran que "Don Antonio", como lo llaman, es emisario de un mundo desconocido y por ello ha decidido ir a defender "su raza" en su lengua.



"El abrazo de la serpiente"



Este filme es el único latinoamericano entre los cinco finalistas que aspiran a llevarse la preciada estatuilla y que también buscan "Theeb" (Jordania), "A War" (Dinamarca) y "Son of Saul" ( Hungría), la gran favorita.



Guerra quería hacer la película en la lengua originaria de los ocaina. "Esa era la fuerza que íbamos a tener pero desgraciadamente ya mi raza está en extinción, somos ocainas pero ya no somos originales", afirma Bolívar.



Por ello también se rodó en la lengua de los uitoto, otra de las comunidades nativas que pueblan la Amazonía.



De su comunidad a la gala



El protocolo de los Óscar exige acudir a la ceremonia con traje de gala, así que Bolívar asistirá con uno confeccionado por el diseñador colombiano Álvaro Reyes.



Para convencerle de utilizar prendas ajenas a su cultura, Guerra le dijo que no podía ir a los Óscar con un atuendo tradicional.



"Don Antonio usted no va a estar con su vestidura de la película porque ya hizo eso. Ya lo vieron así", le dijo el cineasta, según relata.



A Los Ángeles (EE.UU.) viajarán hasta 20 personas del equipo de producción de la película, con el objetivo de acompañar a Bolívar y a Guerra, así como para promocionar el filme, pero a la entrega de los premios solo accederán seis de ellos.



Mira el tráiler de la película.,