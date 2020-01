Robert Mugabe llega a los 93 años dispuesto a seguir en el poder

El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, cumplió hoy 93 años con la intención de seguir en el poder para no "decepcionar" a quienes le piden que no se marche tras 37 al frente del país.

Mugabe declaró en la televisión pública que se presentará a la reelección el año que viene, ya que el partido que lidera no ve a ningún otro candidato "aceptable" para ser presidente.



"Todos en el partido quieren que me presente a las elecciones. Es su voz la que escucho y la de nadie más", dijo el longevo mandatario en la entrevista que cada año concede a la emisora Zimbabwe Broadcasting Corporation con motivo de su cumpleaños.



Mugabe aseguró que pediría el relevo al partido si se viera incapaz de cumplir con sus obligaciones.

"La mayoría de la gente cree que no existe un sustituto, ni un sucesor que sea aceptable para ellos como lo soy yo", afirmó en la entrevista emitida anoche y transcrita hoy en la prensa gubernamental.



"Aunque sintiera que quiero descansar, el número de gente a la que decepcionaría es enorme", agregó.

Mugabe concurriría a las elecciones del año que viene contra sus veteranos adversarios del Movimiento para el Cambio Democrático (MCD), que es el principal partido de la oposición aún no se ha pronunciado sobre si se presentará dentro de una coalición opositora como reclaman algunas voces.



La prensa gubernamental publicó hoy 26 páginas a todo color con mensajes de felicitación a Mugabe de empresas públicas, universidades y otros organismos nacionales.

La fiesta de cumpleaños del presidente se celebrará el sábado en un parque nacional en el sur del país, donde se matarán más de cien terneros para dar de comer a los invitados.



El dispendio es visto por sus críticos como una muestra de desprecio a las dificultades económicas que pasa la población, que además sufrió recientemente el azote de las inundaciones.

"Millones de zimbabuenses están conmemorando pobreza, sufrimiento, penuria, dictadura, odio e intolerancia", dijo sobre las celebraciones el portavoz de la MCD, Obert Gutu.



En la entrevista, Mugabe dijo que no preparará a un sucesor que ocupe su lugar una vez deje el cargo o muera, lo que, según los analistas, podría crear un vacío de poder una vez Mugabe desaparezca de la escena política.



Al menos dos facciones dentro de la oficialista Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) han tomado posiciones para hacerse con el poder después de Mugabe.

Uno de estos dos grupos está ligado a la mujer del presidente, Grace Mugabe, de 51 años.



El mandatario también dijo de su mujer que es "muy aceptada por el pueblo", lo que ha sido interpretado por algunos observadores como una bendición de las ambiciones políticas de Grace.

Durante un mitin de ZANU-PF la semana pasada, Grace Mugabe declaró que, si Mugabe muriera antes de las elecciones, el pueblo le quiere tanto que votaría incluso a su cadáver.