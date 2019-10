Vicepresidente tentado a tener su cuenta en Twitter

"Es muy útil", afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera en referencia a la posibilidad de crearse una cuenta en Twitter. Además, reveló que el ministerio de Comunicación se encarga de redactar informes con lo que escriben usuarios y medios de Bolivia.



"Es muy útil y yo me entero de las cosas que ustedes escriben. No tengo nada contra el Twitter y Comunicación imprime lo que está circulando en Twitter, lo que está circulando en cada una de las agencias de trabajo de ustedes, en los periódicos, canales de televisión. Son monitoreos", reveló García Linera.



"Todavía no tengo y es buena idea tenerlo, verdad, con honestidad y sí, es muy buena idea tenerlo", agregó el segundo mandatario de Bolivia, que abrió la posibilidad de tener una cuenta oficial en esa red social durante esta gestión.



Anteriormente, el propio vicepresidente dijo que revisa las redes sociales para “anotar” con “nombre y apellido” a las personas que insultan al mandatario Evo Morales. "Aquí tengo guardadito en el celular, cómo en las redes sociales, en Facebook, en internet lo insultan al Presidente", sostuvo en octubre de 2012.