Debbie Reynolds fue la Jennifer Aniston de su tiempo

Debbie Reynolds, que falleció este miércoles, estuvo en boca de Hollywood por un escándalo amoroso parecido al que vivió la actriz Jennifer Aniston con Brad Pitt y Angelina Jolie. Eddie Fisher, que estaba casado con Debbie, la abandonó por su mejor amiga, Elizabeth Taylor.La ruptura de la 'pareja ideal' de Hollywood causó gran revuelo en aquel entonces, y es por eso que a Debbie Reynolds se la llamó 'la Jennifer Aniston de su tiempo'. Su propia hija, Carrie Fisher, usó este calificativo para referirse a Debbie en su monólogo Wishful drinking.El matrimonio entre la intérprete de Cantando bajo la lluvia y el cantante duró cuatro años (1955 - 1959).Debbie ni sospechaba de la infidelidad de su maridoDebbie se enteró de la peor forma que su marido le era infiel. Eddie estaba de gira y cuando Debbie llamó a su mejor amiga, Elizabeth Taylor, su marido fue quien descolgó el teléfono de su habitación.Elizabeth acababa de enviudar. Su esposo, Mike Todd, falleció en un accidente aéreo. Los rumores acerca de una posible relación entre Fisher y ella ya llevaban tiempo en el aire, pero Debbie nunca sospechó. Y cómo hacerlo si había sido dama de honor en la boda de Taylor y Todd.Después de aquella llamada no había duda. Fisher la estaba engañando con la famosa actriz y no era un simple affaire: quería el divorcio. La noticia conmocionó a los medios y a los fans y, aunque la nueva pareja llegó a pasar por el altar (Taylor se convirtió al judaísmo, religión que practicaba Fisher), su relación fue tan fugaz como había pronosticado Reynolds.La reconciliación de las amigasSiete años después del lío amoroso, cuando ambas habían rehecho sus vidas (Taylor con Richard Burton y Reynolds con su segundo marido, el magnate del calzado Harry Karl) coincidieron en el crucero Queen Elizabeth. Fue a bordo del barco que se reconciliaron y recuperaron su amistad riendo a carcajadas.“No culpo a Elizabeth ahora. Pero en aquel momento fue un shock para mí”, afirmó Debbie en el programa de Oprah en 2011. Un par de años después confesó a The Sun: “No tenía nada que hacer contra ella. Yo era igual que Jennifer Aniston con Brad Pitt cuando él se enamoró de Angelina Jolie. Si Angelina quiere a alguien, entonces está hecho".Recordemos que los tres maridos que tuvo Debbie la abandonaron por otras mujeres.