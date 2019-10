Hospitalario e impuntual es el perfil del cruceño

El cruceño es hospitalario y alegre, pero no puede con la impuntualidad y la falta de disciplina. Esos son los datos que refleja la encuesta aplicada por la empresa Captura Consulting para Diario Mayor EL DEBER a 300 personas residentes en Santa Cruz sobre las virtudes y defectos del cruceño.



Casi cuatro (39,7%) de cada 10 personas consultadas consideran la hospitalidad como el principal punto a favor, aunque esta virtud se refleja más en las mujeres con un 47,8% frente al 30,8% de los varones.

La alegría del cruceño es ponderada por un 27,7% y ese porcentaje tiene mayor relevancia en los varones (34,3%) que en las damas. Ellos superan por 12,6 puntos a las féminas. Los hombres también llevan la delantera en solidaridad (13,7%), considerada la tercera virtud de los cruceños. Contrariamente, solo el 8,3% ven a los cruceños como una persona trabajadora.



Para el sociólogo Guillermo Dávalos, existe una sobrevaloración en el criterio de hospitalidad y a eso hay que agregarle el peso del contenido del tradicional lema que dice: Es ley del cruceño la hospitalidad y que muestra a Santa Cruz como una ciudad hospitalaria.



Precisamente este mensaje, según Dávalos, refleja la realidad poblacional del departamento y es que en tierra cruceña habitan ciudadanos de las otras ocho regiones de Bolivia y la alegría del ser cruceño queda expresada en actividades culturales, el día de la tradición o el carnaval.



Los defectos

Los datos de la encuesta indican que el 20% de los entrevistados ve al cruceño como impuntual, con mayor incidencia en el caso de las mujeres con un 22,3% frente al 17,5% de los hombres. A eso se suma que el 19,3% considera que al cruceño le falta disciplina y un porcentaje muy similar (18%) cree que es derrochador de dinero.



El consumo de bebidas alcohólicas es otra de sus debilidades. Al menos el 17,3% de los encuestados lo considera así, particularmente cuando se habla de los hombres (21%) frente a un 14% en las mujeres.

Para Dávalos, la impuntualidad no solo se refleja en el ser cruceño, sino que se ha convertido en una “característica” de los bolivianos. El sociólogo atribuye esto sobre todo al hecho de que gran parte de la población está inmersa en actividades de la economía informal en la que no cumple horarios, mientras que una menor cantidad de personas debe cumplir horarios laborales establecidos.



“Son los hábitos que la actividad laboral genera en la conducta humana”, insiste Dávalos y explica que el sector que se dedica a la economía informal administra su propio tiempo y formas de proceder.



La muestra

La encuesta se realizó entre el 4 al 7 de septiembre con el objetivo de conocer la opinión de los hogares de la capital cruceña respecto a la coyuntura política, económica y social, a propósito de la efeméride departamental de Santa Cruz.



El cuestionario que contiene un total de 21 preguntas fue aplicado por Captura Consulting a 300 personas mayores de 18 años residentes en la ciudad de Santa Cruz.

El 52% de los consultados eran mujeres y el 48% hombres. El mayor porcentaje (41%) tenía entre 26 y 40 años.

Los resultados de la encuesta tienen un 95% de confianza y un 5,7% de error muestral.



La infidelidad suma un buen porcentaje



Seis de cada 10 personas consultadas en la ciudad de Santa Cruz consideran que los cruceños, hombres y mujeres, son infieles. Las edades en las que se refleja con mayor incidencia la infidelidad es entre los 18 y los 40 años, según la encuesta. A partir de los 41 hasta 65 años, esa tendencia disminuye.



Son más las mujeres que los hombres, quienes consideran que los cruceños son infieles con un 61,8%, mientras que el 58,7% de varones cree que hay infidelidad.



La infidelidad es un criterio que se impone con más fuerza en la clase baja, donde el 61,1% cree que existe esa realidad, frente a un 59,2% de la clase media.



Es importante destacar que casi una cuarta parte de los encuestados (24,7%) optó por el “no sabe/no responde” en esta pregunta.