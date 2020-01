Pro Bolivia aclara que no pueden cerrar fronteras

En reunión con productores lecheros, el director ejecutivo de Pro Bolivia, Javier Escalante, descartó un posible cierre de las fronteras por el sobreestocamiento del producto lácteo, y advirtió a la empresa PIL que no puede bajar el precio del producto que compra a los productores.



"Ellos (los lecheros) han pedido que cerremos fronteras pero eso escapa de nuestras manos; eso es imposible tendríamos que pararnos a cada metro y seguramente los 10 millones de habitantes no alcancemos para cuidar toda la frontera", explicó.



Escalante dijo que debido a la sobreproducción y al sobreestocamiento de leche se ha decidido no recolectar el lácteo un día a la semana, que es el domingo, lo cual se ha derivado en una pérdida para los productores.



El ejecutivo planteó al sector de los productores de leche, que se declararon en estado de emergencia, trabajar con todos los involucrados del complejo lácteo sobre la estructura de costos y los mercados.



Advierten a PIL



"Los acuerdos de diciembre de 2014 establecen la banda de precios entre 3,20 y 3,70 (el litro) para vender a seis bolivianos. Se ha empezado a bajar unilateralmente los precios; no entendemos porque en cualquier modificación deben participar los productores, la industria lechera y el Estado para fijar los precios", señaló.



La autoridad concluyó señalando que se están empezando a tomar decisiones con los productores para este trabajo y ver qué alternativas tienen los productores para enfrentar esta crisis, que no es solo del país sino del mercado internacional de la leche.