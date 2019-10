Evo fija cumbre judicial y admite temas pendientes

El presidente Evo Morales fijo fecha para la realización de la Cumbre de Justicia, que tendrá lugar en Sucre entre el 16 y 17 de abril. Consideró que quizá es un error haber incorporado dentro de la Constitución Política del Estado (CPE) la elección de tribunos por voto directo.



"Uno de los problemas del pueblo Bolivia es la justicia, no se si es error de la Constitución Política del Estado, pero no todas las autoridades están respondiendo a las expectativas del pueblo boliviano", manifestó el primer mandatario dentro de su discurso.



“Álvaro es mi mejor secretario, jamás se ha creído presidenciable”



La autoridad, que hizo uso de la palabra por 5 horas y 47 minutos, volvió a comparar los datos de su gestión con los mandatos de presidentes de gobiernos neoliberales. Reconoció que existen algunos pendientes que deben ser inmediatamente atendidos.



Uno de los temas en los que más expresó su descontento fue la muerte de mujeres embarazadas. Antes 187 mujeres morían por cada 100.000 nacidos vivos y que actualmente mueren 167. "Quisiera que la gente que conoce y tiene mucho sentimiento social, proponga una propuesta para reducir o acabar con la mortalidad materna, duele mucho", aseveró.



Morales sorprendió señalando que "quien puede creer que un acusado de terrorista, narcotraficante, asesino, considerado un Bin Laden andino pudiera ser presidente", en referencia a los calificativos que la oposición realizó en su contra, al igual que la embajada de los Estados Unidos (EEUU).



Entre las cifras que destacó están las referidas al Producto Interno Bruto (PIB), que subió de un 3,2% a un promedio de 5% en los últimos 10 años, mientras que la inflación pasó de un 11,5% a un 6,3%.



El presidente aseguró que no debe existir preocupación por la caída del precio internacional del petróleo y destacó que Santa Cruz es una de las regiones que más recursos recibe ahora, pasando de 6.621.000 bolivianos a 34.033.000.



Mencionó también la corrupción en el Fondo Indígena, señalando que "era una estructura no tan deseable", sobre la forma en la que algunos dirigentes administraron los recursos del Estado. Garantizó que existe plena transparencia y que los responsables deben ser castigados por la justicia.



Entre otras cifras proporcionadas por la autoridad: la eliminación de 1.400 millones de bolivianos en gastos reservados, la reducción de la extrema pobreza, de 38.2 por ciento a 17,3 por ciento; y las reservas internacionales, que pasaron de 15.183 millones 13.056.000 millones, una pérdida de casi dos mil millones de dólares.