Piden imágenes para dar con culpables de violencia

El Ministerio Público solicitó las imágenes de los hechos luctuosos de la víspera en la ciudad de El Alto. La solicitud contempla fotografías o grabaciones originales de los que sucedió en puertas de la Alcaldía y que deparó la muerte de seis personas.



Existe un requerimiento las grabaciones tomadas por los diferentes medios de comunicación (imágenes originales y no las editadas), además de las grabadas por las cámaras de seguridad con que cuenta el Gobierno Municipal, para identificar a los responsables de los hechos de violencia.



El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, encabezó personalmente la investigación de los hechos de violencia. "Se ha conformado una comisión de cinco Fiscales y se desplazó seis médicos y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para la investigación de la muerte de estas personas", declaró.



"También ya se procedió con la imputación formal de dos personas por la presunta comisión de los delitos de Homicidio, Tentativa de Homicidio, Asociación Delictuosa y afectación a los bienes del Estado”, agregó.



Adelantó además que la comisión de Fiscales procederá con las aprehensiones de quienes estuvieron provocando violencia desde fuera del edificio y de quienes tuvieron responsabilidades desde el interior. Serán citados la Alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, el Comandante General de Policía, Edgar Téllez, los comandantes de La Paz y El Alto.



“Queremos saber el por qué no salieron esas personas con el resto de la gente, por eso es importante contar con las imágenes de las cámaras de seguridad para ver también el grado de responsabilidad que tuvo la Policía Boliviana, la gendarmería de la Alcaldía. Vamos a ver el grado de responsabilidad y de omisión relacionado con los hechos de violencia”, puntualizó.