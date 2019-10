El MAS se ve "débil" antes de la lucha por reelección

"Está muy debilitado el Movimiento Al Socialismo en este momento", admitió la dirigente y senadora oficialista, Nélida Sifuentes, frente a la campaña que iniciará para garantizar la reelección del Evo Morales y Álvaro García Luinera.



"Cada uno de los dirigentes tiene otras responsabilidades y con eso está un poco débil la dirigencia del Movimiento Al Socialismo y ojalá que tras el congreso de noviembre se pueda dar lugar a nueva gente", acotó la representante.



Mientras que la vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, dijo que todas las organizaciones sociales de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y las direcciones departamentales del "instrumento político" alistan una campaña más grande que en cualquier elección.



"Estamos en eso, nos estamos organizando. Estamos pidiendo al pueblo que decida y eso es democracia, para eso tenemos que prepararnos para una batalla y por eso no vamos a permitir que nos digan que estamos manejando como dictadura", aseveró la dirigente.



Sifuentes dijo que se prevé que el MAS logre un 58 por ciento de votación, por debajo del 64 por ciento con el que se aprobó la Constitución Política del Estado (CPE). No se quiere "pasar raspando" la elección.



"En este referéndum no puede haber ausencia, tenemos que trabajar para ganar el referéndum (...) No creo que haya una posible derrota, pero los porcentajes sí van a variar, probablemente no superemos el 64 por ciento con el que se aprobó la Constitución", agregó.



¿Está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para permitir la reelección del presidente y vicepresidente del Estado, por dos veces de manera continua? Eso dice la pregunta formulada por la comisión Mixta del Legislativo.