Santos ofreció mediar en la demanda marítima

El presidente Evo Morales reveló en Panamá que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se ofreció a mediar sobre la demanda marítima boliviana frente a Chile hace dos años, pero aseguró que el tema ahora se debate íntegramente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Ya está en La Haya y saludo las palabras de todos los presidente. Hace un instante en entrevista con CNN me decían que el presidente Santos quiere mediar en este asunto, respetamos y saludamos. El presidente Santos me ofreció ser mediador con Chile para que Bolivia tenga una salida al mar", aseveró el mandatario desde Panamá.



Explicó que "existe un profundo sentimiento y que si no estaría en La Haya, quizá habría un debate". Contó que cuatro expresidentes de Estados Unidos apoyaron a Bolivia, también el papa Juan Pablo II y otras personalidades del mundo.



"Sobran razones porque tenemos derecho", agregó Morales a tiempo de agradecer las muestras de respaldo de varios mandatarios amigos y organizaciones regionales. "Ahí (en la CIJ) se lleva la batalla legal y jurídica por nuestros derechos", precisó.



Hace un par de días la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, adelantó que Bolivia aprovecharía su presencia en la VII Cumbre de las Américas para socializar su demanda marítima, a lo que Chile respondió que replicará cualquier acción.