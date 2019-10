Joss Stone marcará con brillo a nuestra historia

El de hoy será un recital histórico. De esos que se quedan grabados no solo en la memoria de los fanáticos, sino también en los anaqueles de los espectáculos internacionales en Santa Cruz. Y es que Joss Stone es una verdadera estrella mundial. Consentida por astros como Mick Jagger, James Brown, Ringo Starr, Robbie Williams, Ricky Martin, Santana, Rod Stewart y Santana. La diva más hippie del planeta actuará esta noche, desde las 23:00, en Hard Rock Café, en un show íntimo para 500 personas.



La choquita que sorprendió al mundo con su voz de negra y su carisma desenfadado llegó a Viru Viru a la medianoche del domingo en un vuelo desde Buenos Aires. Fue simpática con las personas que se acercaron a saludarla e inmediatamente se dirigió hasta un hotel cercano al Ventura Mall. Su agenda permaneció en total reserva, por lo que no se pudo confirmar si grabará un videoclip con Piraí Vaca, como anunció el propio concertista a los medios nacionales.



En escenario

Super Duper Love (Are You Diggin On Me), While You"re Looking for Sugar y Teardrops, entre otros temas, se escucharán acompañados de una banda compuesta por un guitarrista, un bajista, un baterista, un tecladista tres instrumentos de viento y tres coristas.

Pero antes, desde las 21:00, nuestra propia ‘joyita’ del soul hará lo suyo con un recital acústico. Se trata de Carla María.

A las 22:00 será el turno de Lena Burke. La compositora cubana que ya acompañó a Stone en su gira por Brasil y Argentina, hará probar algo de su ‘tumbao’ con un show a piano limpio.



Desde Cuba



¿Te acordás de Alex, Jorge y Lena? Pues Lena conformó ese trío junto al español Alex Ubago y el colombiano Jorge Villamizar (Bacilos) durante el 2010.



La cubana pertenece a la tercera generación de músicos de su familia. La pianista ha compuesto canciones junto a Plácido Domingo, Gloria Estefan, Chayanne, Armando Manzanero, Rubén Blades, David Bisbal, Francisco Céspedes, Gian Marco, entre otros grandes artistas latinoamericanos. Uno de sus éxitos fue Tu corazón, que grabó junto a Alejandro Sanz el 2006.



“En mi show hago una panorámica de mis tres discos en 45 minutos. El piano es mi bandera. Además de mis composiciones escucharán boleros como Lágrimas negras, porque es un género que llevo en la sangre”, afirmó Lena a Sociales&Escenas.



La artista estudió música clásica por 13 años y sostuvo que, aunque sus discos contiene pop, rock y jazz, ella es fiel a sus raíces cubanas. “Me gusta transmitir sensaciones a la gente. Ya lo sentirán cuando me escuchen cantar y tocar con el corazón y el alma”, dijo.

Sobre Joss Stone aseguró que ser su telonera es un privilegio y que es una mujer que admira mucho