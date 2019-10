Obama no cree que Donald Trump lo suceda

El presidente de Estados Unidos Barack Obama no cree que Donald Trump, quien encabeza actualmente los sondeos en el campo republicano, llegue a ser su sucesor en la Casa Blanca desde enero de 2017.



"No creo que llegue a ser presidente de Estados Unidos", estimó el jefe de Estado en una entrevista difundida el domingo por el programa "60 Minutes" de la cadena CBS.



Preguntado acerca de cómo percibe al magnate Trump, Obama dijo que "sabe captar la atención. Es el personaje típico de reality shows (...) En esta fase todavía no muy avanzada de la campaña no es sorprendente que sea objeto de tanta atención".



"Pienso que está explotando algo que es real en el Partido republicano: hay un verdadero sentimiento antiinmigrantes en una parte importante de los republicanos que votan en las primarias", afirmó.



En estas últimas semanas el presidente denunció en numerosas oportunidades declaraciones del multimillonario sobre este tema, sin mencionarlo explícitamente. "Dirigir no consiste en echar leña al fuego de la intolerancia y luego mostrarse sorprendido porque se produjo un incendio", dijo esta semana.



Al hablar del corto período de 15 meses que falta para que abandone la Casa Blanca "es sano y es muy bueno para la democracia" que un presidente no pueda ejercer durante más de dos períodos consecutivos, comentó Obama, admitiendo que tiene una sensación "agridulce".



"Estoy muy orgulloso de lo que logramos y me gustaría poder hacer más, pero cuando llegue el fin de mi mandato será el momento adecuado para que me vaya". "¿Y si usted tuviera la posibilidad de ser nuevamente candidato y decidiera presentarse, ¿cree que sería reelecto?" "Sí", respondió el presidente estadounidense.