Evo dice que ha pasado "de la lucha sindical a la electoral"

El presidente Evo Morales inició el sábado en la población de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, una evaluación de gestión con autoridades de Gobierno, las seis federaciones de cocaleros de esa región y autoridades de los municipios de la zona.



En su discurso, que estuvo dominado por referencias a la corrupción y el Fondo Indígena, Evo también hizo referencia al referéndum del 21 de febrero y fue contundente: "Pasamos de la lucha sindical a la lucha electoral, ese es nuestro modelo de hacer política".



"Por eso la unidad es importante", afirmó Morales, que está manteniendo una actividad política intensa pese a las vacaciones navideñas y de fin de año para concienciar sobre la importancia de apoyar el Sí en la consulta que abriría el camino a su rereelección y a la de su vicepresidente, Álvaro García Linera.



El líder del MAS se refirió al caso del Fondo Indígena y aseguró que no se protegerá a ningún corrupto, aunque considera que en algunos casos hay dirigentes que no supieron realizar bien los descargos correspondientes.



"Nunca hemos protegido ni vamos a proteger a los corruptos y eso está en manos de la justicia boliviana. En algunos casos los hermanos yo siento que no han robado pero no han podido descargarse. Pero, si alguien ha desviado, ha robado, dejamos en manos de la justicia", señaló.



El presidente aseguró que en el pasado la corrupción era peor y se robaron millones de bolivianos sin que la justicia haya actuado, lo que no está sucediendo en la actualidad, cuando existe un proceso judicial que está en curso.



"Nunca han llegado a la cárcel, los corruptos de la derecha se han llevado millones y se han escapado a Estados Unidos" y agregó: "y ahora, la derecha como si fueran sanitos están abanderando el caso Fondo Indígena".



Morales hizo un repaso de los logros que consiguió en los diez años que lleva como presidente y pidió a los dirigentes que mantengan la "unidad" de las bases para garantizar que continúe el proyecto político encabezado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).



El presidente además criticó a la oposición por calificar de "autoritario" a su Gobierno por usar su mayoría en la Asamblea Legislativa para emprender varias reformas. Recordó que varios dirigentes opositores, como Tuto Quiroga, estuvieron vinculados a partidos vinculados a gobiernos militares, como Acción Democrática Nacionalista, por lo que los llamó "pichones de la dictadura".



El acto se realiza en el coliseo de esa población, y se escuchará a lo largo del día a dirigentes sindicales y autoridades.