Ernesto Suárez se abstuvo de declarar en audiencia

El exgobernador del Beni y uno de los líderes de la oposición, Ernesto Suárez, acudió hoy al Ministerio Público de ese departamento para asistir a una audiencia dentro de la investigación que se le sigue por presunta legitimación de ganancias ilícitas.



"Me abstuve de declarar y seguramente como dicen los fiscales, esto es para dar inicio a las investigaciones, pero creo que esta es una movida del Gobierno. Tengo aproximadamente 30 procesos en mi contra, pero no me han encontrado nada y siguen jugando a que se me muestre en esta investigación, cuando no hay una denuncia específica puntual, pero juegan al desprestigio a nivel nacional", explicó Suárez.



Dentro de la investigación también está involucrada su esposa, aunque todavía no ha sido notificada.