Bolivia ve que la Unión Europea se 'desintegra'

El presidente Evo Morales advierte que el sistema capitalista y la Unión Europea (UE) se desintegran. En la víspera El Reino Unido votó a favor de abandonar el organismo tras conseguir el 52 por ciento del respaldo ciudadano frente al 48 por ciento que apoyó la permanencia.



"Yo no sé si el sistema capitalista está en proceso de desintegración en Europa, algunos países, como Francia, también piden otro referendo para salir de la Unión Europea. No quiero pensar que Estados Unidos está dividiendo Europa", aseveró el primer mandatario.



El viejo continente vive un terremoto político ante la decisión ciudadana y se anticipa la inminente dimisión de David Cameron, primer ministro desde 2010. Es la primera vez que un país decide dejar la UE desde su creación, en 1992.



"Se desintegra ese sistema. Falta una visión solidaria de algunos países con otros. Ojalá haya una reflexión profunda en la Unión Europea", agregó la máxima autoridad , que resaltó los acuerdos que el país tiene con Francia, Italia y Alemania.



Sobre el impacto que la decisión tendría para el país, Morales aseguró que se fortalecerán las relaciones. "Tal vez momentáneamente puede bajar el precio del (barril) de petróleo, pero las reservas (del crudo) se están acabando. Bolivia no debe preocuparse", enfatizó