Justicia ordena que Johnny sea posesionado concejal

Parte de una resolución emanada del Tribunal Constitucional del Estado, con sede en Sucre, divulgada ayer por las redes sociales, dio cuenta de que la justicia habilitó al concejal y jefe de UCS, Johnny Fernández, para ejercer su cargo y dispuso que en un plazo de 48 horas, computables a partir de la notificación, sea posesionado como edil titular en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Johnny Fernández no pudo jurar en mayo de 2015 junto con sus demás colegas debido a que el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz lo inhabilitó por no haber presentado su certificado de solvencia fiscal (que debe ser emitido por la Contraloría) como uno de los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado a los candidatos a un cargo público. De ese modo, fue habilitada la concejal suplente, Rhea Borda.

Tutela concedida

En la última parte del documento que circuló ayer no se consigna la fecha. Empero, se puede leer: “...y los artículos 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional, en revisión resuelve: 1.º Revocar en todo la Resolución 58 del 24 de agosto de 2015, cursante de fojas 212 a 215, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y, en consecuencia, conceder la tutela solicitada.

2.º Ordenar a la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ministrar posesión a Max Johnny Fernández Saucedo en el cargo de concejal titular del municipio de Santa Cruz de la Sierra en el plazo de 48 horas computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, previo apersonamiento del interesado”.

Fernández no pudo dar fe ayer de la existencia del documento porque se encontraba en una reunión en Cochabamba, según dijo a EL DEBER uno de sus hijos. No obstante, Borda y el concejal Jesús Cahuana, ambos de la misma tienda política, señalaron tener conocimiento del fallo por boca del mismo Fernández. “Me comentó Johnny sobre el documento. Creo que lo posesionarán el viernes. Está bien porque ha sido elegido por el pueblo”, dijo Cahuana. Borda dijo no tener inconvenientes en que asuma su titular. En 2015, la concejal Loreto Moreno mencionó un acuerdo entre UCS y la sigla del alcalde