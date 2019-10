Cinco claves para mantener el 'peso ideal'

No es un secreto que para controlar nuestro peso debemos mantener una vida activa y comer más sano, pero muchas veces creemos que para no subir de peso debemos ‘matarnos’ de hambre, cosa que no es verdad.



En esta oportunidad te describimos cinco pasos sencillos y conocidos de las cosas que debes y no consumir para poder llegar a tu ‘peso ideal’ sin necesidad de dejar de comer.



Cinco comidas diarias, es muy importa que tengas horarios para comer, ya que los ‘picoteos’ no son recomendables ya que eso solo te hace sentir hambre constantemente. Especialistas recomiendan comer más veces al día, pero en cantidades más pequeñas. Puedes incluir las sopas, siempre y cuando sea de verduras ya que no aportan muchas calorías.



Consumir cereales y pan integral, dan una sensación de saciedad lo cual ayuda en los momentos que sentimos “mucha hambre” y no nos hacen aumentar de peso.



Menos carbohidratos, el arroz y las pastas pueden ser consumidos con normalidad siempre y cuando sea en porciones más pequeñas y aumentando la ración de vegetales. Si vas a comer carbohidratos asegúrate que sea durante el día y nunca de noche.



Bebidas alcohólicas con moderación, el consumo de bebidas debe ser más bajo, ya que estas contienen alta cantidad de azúcar y no aportan nutrientes al organismo. Especialistas recomiendan tomar vino y las bebidas espumantes.



Más actividad física, se puede realizar una caminata diaria, ir al gimnasio o hacer algún deporte, pero siempre tratando de mantener al cuerpo más activo y evitar los reposar todo el día.