El 'sexo en las alturas' genera un buen negocio

La idea del sexo en las nubes ha inspirado fantasías desde el comienzo de la era de la aviación.



Muchos aspiran a ser integrantes de lo que coloquialmente se conoce en inglés como el Mile High Club ("el club de la milla de altura"), el galardón imaginario otorgado a quienes han tenido relaciones íntimas a bordo de un avión de línea.



Por ello, no extraña del todo que algunas empresas estadounidenses estén buscando explotar este particular mercado.



David MacDonald es el dueño de Flamingo Air, una aerolínea de vuelos charter basada en Cincinnati.



"Por $us 495 te damos a ti y a tu pareja un vuelo de una hora en una avioneta privada, con cortinas separándote del piloto", le dice a BBC Mundo.



"Retiramos la fila central de asientos y llenamos el espacio con cojines. El precio incluye además champaña y chocolates. Es algo especial para hacer con alguien especial".



Más romance que sexo



El dueño de Flamingo Air, que lleva ofreciendo estos vuelos desde 1991, asegura que el secreto para tener éxito en promocionar los vuelos está en hacer énfasis en el romance, no en el sexo.



"Hemos encontrado que este es un mercado estrictamente femenino. Hemos volado miles de estos vuelos, y excepto en unos diez casos, son las mujeres las que hacen las reservaciones. Y a las mujeres les gusta el romance", alega.



Lo que ayuda a explicar el más bien recatado nombre de Vuelos Románticos con el que su publicidad se refiere al servicio que ofrecen.



No todos piensan así. Otra aerolínea competidora, basada en Las Vegas, se llama "Love Cloud" ("La nube del amor") y en su sitio web explícitamente ofrecen un "Vuelo del Club de la Milla de Altura".



Pero, discretos o no, nadie tiene dudas de lo que pasa allá arriba.



Los contratan hasta "tríos"



"En su mayoría nuestros clientes son parejas de 35 a 65 años de edad. Aunque de vez en cuando nos contratan tríos", dice MacDonald.



El equipaje que llevan al vuelo puede ser singular. "Recuerdo el de una pareja sadomasoquista", asegura.



El empresario cuenta que entre los que les envían clientes hay consejeros matrimoniales, incluyendo varios afiliados a organizaciones religiosas, quienes le recomiendan a parejas en dificultades darse el gusto de viajar con esta peculiar aerolínea.



"Le ponemos algo de picante a la relación", asegura.



Aunque también menciona que en ocasiones el acompañante de sus clientas casadas no es necesariamente el marido.



"Nos preciamos mucho de nuestra discreción", aclara McDonald en conversación telefónica con BBC Mundo.



Durante la época de San Valentín, día de los enamorados según la tradición estadounidense, los pedidos pueden llegar a 10 al día.,

Flamingo Air ofrece champaña y chocolates en el vuelo