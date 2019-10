'The Independent' ya no publicará más en papel

Los diarios británicos "The Independent" y "The Independent on Sunday" dejarán de imprimirse en papel y sólo se editarán en versión digital, anunció hoy el propietario, ESI Media.



El dominical "The Independent on Sunday" saldrá únicamente en forma digital a partir del próximo 20 de marzo, seguido por "The Independent" el 26 de marzo.



Al dar a conocer la noticia, el grupo señaló que puede haber algunos recortes de empleos, sin aportar detalles, aunque al mismo tiempo se crearán 25 nuevos puestos en la versión digital.



ESI Media, cuyo propietario es el empresario ruso Evgeny Lebedev, confirmó además que venderá el periódico "i" -una versión más pequeña del "Independent" y destinado a los ciudadanos que toman el metro- a la editorial Johnston Press.



Esta venta está sujeta, no obstante, al visto bueno de los accionistas de Johnston Press.



"La decisión conserva la marca Independent y nos permite continuar invirtiendo en un contenido editorial de alta calidad que sea atractivo para más lectores en nuestras plataformas online", señaló hoy en un comunicado Lebedev.



"La industria de la prensa está cambiando y este cambio está impulsado por los lectores. Nos están mostrando que el futuro es digital", añadió el empresario.



ESI Media indicó que el número de visitas a la página digital del diario aumentó un 33% en los últimos 12 meses, por lo que considera que es rentable y podría aumentar sus ingresos en un 50% este año.



Los periódicos del "Independent" forman parte de un grupo en poder de la familia Lebedev, que tiene otros activos en el área de los medios de comunicación, entre ellos el vespertino "Evening Standard" y el canal de televisión local "London Live".



"The Independent", con una línea editorial europeísta, fue lanzado en 1986, pero la cifra de ventas correspondientes al pasado diciembre era apenas de 56.074 copias