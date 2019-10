Ola de denuncias resta crédito al tribunal electoral

El vocal Ramiro Paredes hizo una lectura crítica de su sanción de suspensión del TSE por bailar con militantes del MAS en una fiesta y acusó a grupos de poder de intentar tomar el control del tribunal que vela por el buen desarrollo de los procesos electorales.



"Esa es mi lectura inicial, esos grupos de poder responden al Movimiento Al Socialismo", afirmó a EL DEBER el vocal electoral, Ramiro Paredes, a quien se abrió un proceso disciplinario y suspendió por una falta grave al ser visto bailando con militantes oficialistas.



"Hay una acción de cooptar a la presidencia del Tribunal Electoral, aunque lo nieguen y juren, la intención es esa. Van a haber acciones para que la presidenta renuncie, son aspectos de intereses internos de grupos de poder", agregó la autoridad.



Paredes señaló que el accionar de sus colegas no es jurídicamente legal y tampoco tiene sustento moral. Recordó que casi todos los otros vocales afrontan procesos por irregularidades, tal el caso de Dina Chuquimia, quien fue acusada este lunes mismo de nepotismo.



"Ese grupo de poder está a la cabeza de Wilfredo Ovando, no nos olvidemos que el año pasado, hasta antes de la elección, había un intento de sacar a la presidenta de su cargo. No sé cual sea la intención, pero existe", denunció el vocal apartado.



Sostuvo que es "alarmante" que existan vocales procesados por acoso sexual o tráfico de influencias y falsificación de facturas, entre algunos casos, y advirtió que la fiesta en la que se lo vio bailando con militantes del MAS fue parte de una "trampa".



"Voy a asumir mi defensa porque siempre manifesté que mis actos están sujetos a la Ley (...) Nosotros no estamos apegados al cargo, nosotros no vivimos del Estado y con seguridad quizá volveremos al sector privado", explicó en entrevista con este medio.



La Sala Plena extraordinaria del TSE definió esta tarde suspenderlo sin goce de haberes y procesarlo disciplinariamente por las imágenes que se hicieron públicas. Se consideran los hechos una falta grave que es incluso pasible a la destitución.