Familias lloran la muerte de dos periodistas; Felcc investiga el hecho

Festejaban el cumpleaños de ella y todo terminó en tragedia. Mauricio Erick Salazar Villegas (34) y Tania Vargas Salas (28), periodistas, fueron hallados muertos en una habitación de un motel ubicado en la zona Villa El Carmen de La Paz. La Fiscalía abrió un proceso de investigación para determinar las causas que originaron el hecho.

Erick Salazar trabajaba como periodista en la Red Uno desde hace algo más de un año; antes fungió como editor de la revista Innova y reportero del portal eju.tv. Era padre de dos niños, de 8 y 12 años, de una relación anterior.

“Era un excelente muchacho, un ejemplo de gente. No saben qué dolor tan terrible es este. Ayudaba a su mamá y a sus dos hermanos menores”, así lo recordó, entre sollozos, su tía Carmela Villegas.

Mientras que Tania Vargas era modelo, locutora de radio y presentadora de televisión; ganó el título señorita La Paz en 2011. Abogada de profesión, hace algunos días comenzó a trabajar en la Unidad de Transparencia de la Cancillería. Sus familiares no quisieron referirse a su sentida pérdida.

Ambos jóvenes iniciaron una relación amorosa hace algunos meses, según contaron amigos que tenían en común. Él siempre hacía bromas durante su cobertura periodística, mientras que ella dedicaba casi todo su tiempo al trabajo en diferentes medios de comunicación.

Las lloran la partida de los jóvenes comunicadores, lo mismo que sus colegas de trabajo, que están sorprendidos por lo ocurrido.

Las investigaciones

La autopsia concluyó que ambos jóvenes perdieron la vida por broncoaspiración, ocasionada por asfixia. Inhalaron monóxido de carbono mientras dormían. No se encontró ningún rastro de violencia en sus cuerpos.



El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Aguilera, contó que el levantamiento de los cadáveres se realizó a las 01:00 de la madrugada de ayer, tras recibir el llamado del administrador del local Fantasía.



“Ellos han inhalado monóxido de carbono, estamos investigando cuál fue la razón, el calefón, la estufa o algo que causó su muerte. Un camarero nos llamó, porque tenía que cerrar el negocio, tocó la puerta de la habitación y al no existir respuesta, abrió y encontró a las dos víctimas”, sostuvo Aguilera.

Los bomberos que llegaron al lugar intentaron reanimar a los jóvenes, pero ambos ya habían fallecido. Se derivó el suceso a la División de Homicidios de la Felcc y se dio parte al Ministerio Público para que indague lo sucedido.



Hasta minutos después del medio día, peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizaron los exámenes a los restos de ambos comunicadores. Cerca a las 15:00 los cuerpos fueron entregados a las familias para que los velen y se prevé para hoy su entierro.

“Se tiene evidencia de que el gas, monóxido de carbono que han inhalado, provocó que se asfixien y eso derivó en una broncoaspiración. Se verá si fue negligencia, omisión o una mala manipulación del calefón que tiene el lugar”, explicó el fiscal Erlan Almanza.



Según determinaron los médicos forenses, la pareja falleció entre las 22:00 y 22:30 del jueves. La investigadora de turno recabó las declaraciones del administrador del motel, que no fue identificado.



El director de la Felcc señaló que este es el primer caso que se registra en esta gestión, sin embargo, admitió que el riesgo es permanente, debido a que las personas dejan prendidas velas o suelen dormirse por cansancio con la cocina encendida, hecho que propicia la emanación de monóxido de carbono, sustancia que surge por la deficiente combustión de gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera. Aguilera calificó este tipo de hechos como ‘muertes lentas’, porque se merma la fuerza de las víctimas mientras se respira el veneno.