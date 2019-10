Ven irregularidades en consultas a pueblos indígenas

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) asegura que las consultas que debían ser previas, libres e informadas a 59 comunidades indígenas de la Amazonía, donde dos empresas chinas realizan tareas de exploración petrolera, se limitaron a un simple proceso administrativo.



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sostiene que la consulta se hizo en el marco de la ley.



El director del Cedib, Marco Gandarillas, dijo que varios dirigentes de las comunidades afectadas denunciaron que no fueron consultados por YPFB para intervenir en la zona con detonaciones que superarán las 61 mil explosiones de dinamita en un tendido de 2.765 kilómetros.



"Temen por el impacto en los acuíferos y en las consecuencias irreversibles en esta zona que altamente sensible", dijo. "Deberían aclarar las autoridades por qué la señora Melva Hurtado -que ahora está detenida por el caso Fondioc- firmó un convenio con YPFB para autorizar los estudios en la zona amazónica sin consultar a las dirigencias locales, ni tener el consentimiento de las comunidades afectadas", dijo Gandarillas.



Según el investigador, las consecuencias como resultado de la intensa intervención en la Amazonía serán desastrosas, e incluso condenará a los pueblos indígenas afectados a su virtual exterminio.



Lee más: Consulta previa, un paso constitucional



La estatal petrolera YPFB contrató de manera directa a las empresas chinas Asociación Accidental BGP y Sinopec International para realizar tareas de exploración en dos bloques petroleros de la Amazonía que implicará detonar explosivos en 61.835 puntos cada 40 y 50 metros en un tendido lineal sísmico sobre 2.765 kilómetros de longitud. Las detonaciones se realizan debido a que el sonido efectuado ayuda a detectar dónde puede haber bolsones de algún hidrocarburo, como gas o petróleo.



"Lastimosamente decretos aprobados por el Gobierno permiten que se realicen consultas sin los directamente involucrados, vulnerando la Constitución Política del Estado y tratados internacionales", aseguró.



Sobre "los mecanismos de compensación" que obtendrán esos pueblos por verse afectados por las exploraciones sísmicas en busca de hidrocarburos, el investigador Gandarillas dijo que las comunidades indígenas denunciaron que se les ofreció el pago de 1.000 bolivianos por árbol de castaña eliminado, lo cual es una suma "ridícula" y no representa una indemnización justa para un recurso perenne.



Te puede interesar: Evo: Habrá exploración pese a protesta indígena



Sin embargo, la estatal YPFB informó que de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente para el sector hidrocarburos, se realizaron para ambos proyectos procesos de consulta y participación, los mismos que fueron liderados por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía como autoridad competente, en el marco del pleno respeto de la normatividad vigente.