Maluma asegura que seguirá cantando Cuatro babys

El colombiano se convirtió en el centro de una gran polémica a raíz de su canción Cuatro babys, un tema en el que mucha gente no vio más que puro machismo. Ahora, tras varios meses en los que las críticas no han parado, el reguetonero por fin se refirió al respecto.

"Fue todo un gran drama. Es una canción que ni siquiera compuse y todo el mundo me preguntaba por ella. Esta es la primera vez que hablo sobre esto... Cuatro babys es trap, a todo el mundo le gusta, y voy a cantar igualmente estas canciones aunque la gente se cuestione si está bien o mal, porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y a la gente le encanta oírlo", dijo Maluma en unas declaraciones realizadas en Latin Connection, de Billboard.

Maluma también dijo que si canta que está enamorado de 'cuatro babys', no significa que realmente lo esté, solo está cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a él. Por otra parte, el coombiano dio que la canción no es violenta, es sexual, es sensual. "no puedo cantar algo que invite a la violencia", añadió.

¿Cuál es la letra de la polémica? "Estoy enamorado de cuatro babies / Siempre me dan lo que quiero / Chingan cuando yo les digo / Ninguna me pone pero". Esto son los cuatro versos que conforman el estribillo de una canción que mantiene toda su letra en el mismo tono.