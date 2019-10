Procurador peruano asegura que Belaunde no saldrá en libertad

El procurador anticorrupción de Perú, Joel Segura, afirmó este jueves que las autoridades peruanas cumplirán con los requerimientos de la justicia boliviana para evitar que el empresario Martín Belaunde Lossio quede en libertad el próximo 21 de marzo.



De esa manera, Segura comentó la advertencia que hizo el ministro

boliviano de Gobierno, Hugo Moldiz, quien dijo el miércoles que Belaúnde Lossio podría quedar en libertad porque las autoridades peruanas no han tramitado oficialmente su extradición ni pidieron ampliar su detención preventiva.



"Estamos con los términos muy cortos, pero tengan por seguro que

el sistema de justicia de Perú va a tener que cumplir con ese rol.

Yo aseguro que Martín Belaunde Lossio no saldrá en libertad el 21 de

marzo", enfatizó el procurador en declaraciones a la emisora RPP

Noticias.



Segura reconoció que se requiere que el Poder Judicial peruano apruebe el pedido de extradición del empresario, quien fue asesor del presidente Ollanta Humala durante la campaña electoral del 2006, para poder pedir la ampliación de su detención preventiva.



"Tenemos que presentar un nuevo pedido de extradición, la misma

que tiene que ser aprobada por la Corte Suprema y vía cooperación

internacional y Cancillería llegar al Tribunal Supremo para que esta

pueda evaluar. Y en esos términos pedir la extensión de la prisión

que el ministro de Gobierno (Moldiz) estaba haciendo comentarios",

concluyó.



El procurador añadió a la agencia oficial Andina que "la Fiscalía

y el juzgado, de acuerdo a sus funciones, están trabajando

intensamente en preparar el nuevo pedido" que, según consideró,

estará listo durante esta semana



"Entiendo que en el transcurso de esta semana está subiendo el

nuevo pedido a la Corte Suprema, para que sea evaluado, admitido y

pase a Bolivia", señaló.



El trámite de extradición



La Corte Suprema de Justicia peruana rechazó el 7 de febrero

pasado los términos de una primera solicitud de extradición de

Belaunde Lossio, al señalar que en Bolivia solo se aplica los

delitos de peculado (malversación de fondos públicos) y asociación

ilícita a los funcionarios públicos.



Belaúnde Lossio, que está bajo arresto domiciliario en La Paz

desde el pasado 21 de enero, está acusado de gestionar intereses de

empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado

peruano en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos

personales, por lo que un tribunal de su país ordenó en mayo pasado

su detención preventiva durante 18 meses.



Según el Gobierno peruano, es el presunto autor de delitos contra

la administración pública, malversación de fondos públicos y

asociación ilícita para delinquir y tiene una orden de captura

internacional desde el 11 de septiembre de 2014.



El empresario mantiene un recurso de apelación en la Comisión

Nacional del Refugiado (Conare) para que ese órgano reconsidere su

solicitud de refugio en Bolivia, desestimada en primera instancia

por el organismo boliviano el 23 de enero.



Según Moldiz, la Comisión de Impugnación del Conare deberá

pronunciarse la próxima semana sobre esa apelación.



Tras conocerse las declaraciones del ministro boliviano, el

presidente Humala anunció ayer la convocatoria a una reunión con

ministros y exministros de su Gobierno para tratar los próximos

pasos que el Estado peruano seguirá en este caso.



"No podemos dejar de defender con firmeza y transparencia los

intereses nacionales, ni evadir la situación de una persona que es

solicitada por la Justicia peruana. Tenemos que hacer todo nuestro

esfuerzo para que se presente ante el juez, al margen de que sea

culpable o inocente", sentenció Humala.