Fondos atraen a empresas por plazos y avales flexibles

Cetus Group SRL, una pyme dedicada a dar soluciones tecnológicas a entidades financieras y al sector público, vio la oportunidad de adjudicarse un proyecto importante, pero para ello requería de capital de operaciones. Como no tenía suficientes garantías para un financiamiento tradicional, se animó a solicitarlo al fondo de inversión cerrado MSC Estratégico FIC. Luego de unos meses de análisis por parte de una calificadora de riesgo, logró obtener los $us 130.000 que necesitaba, a un plazo de 360 días y con garantía quirografaria, es decir, ‘a sola firma’, respaldado por su patrimonio.



Así como Cetus Group, cada año son más las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que recurren a los fondos de inversión cerrado (FIC) que manejan las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI).

Según un reporte de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), actualmente existen cinco fondos de inversión cerrado en dólares, que juntos suman $us 236 millones, y 23 fondos en bolivianos que concentran una cartera de Bs 8.623 millones.



“Ellos entendieron nuestro modelo de negocio”, destaca Alejandro Mayta, gerente de finanzas de Cetus Group, al referirse al hecho de que no se logran conseguir estas condiciones en la banca, donde piden como garantía un activo fijo o inventario.



Sin embargo, también menciona que antes de acceder a este financiamiento se tuvo que someter a un proceso moroso de una calificación de riesgo que le solicitó tener en orden sus estados financieros, informes, histórico de flujos y futuros.



La mayoría de las empresas prefiere financiarse en moneda nacional porque se evitan de perder dinero en el cambio, explica Iván Alemán, gerente general del portal Delta Financiero. “Salvo el sector exportador, no debería ser atractivo para una firma financiarse en dólares”, dijo.



Mario Mendoza, gerente general de Cormaq, firma que importa y comercializa maquinaria, equipos y camiones, recuerda que hace unos tres años se llevó una sorpresa al saber que su empresa, que opera en el sector comercial, podía acceder al financiamiento de un fondo de inversión cerrado (FIC).



El crédito que obtuvo, luego de un proceso que duró un poco más de seis meses, puesto que tuvo que ser analizada por una calificadora de riesgos, le permitió adquirir un amplio terreno en el Parque Empresarial Coronado, donde ahora tienen planificado construir un centro de operaciones de la marca de camiones Scania. Otro tanto del crédito lo ocupó como capital de trabajo.



“Tienen cierta flexibilidad respecto a los créditos de los bancos, sobre todo con las garantías”, destaca el empresario argentino. Cormaq se financió en un FIC de Santa Cruz Investments SAFI.

A través de la misma SAFI, Datec, una empresa del sector de tecnología, obtuvo un financiamiento a siete años para inversiones, capital de trabajo y pago de pasivos con garantía quirografaria. “Este impulso, sumado a la buena gestión de la empresa, le permitió mejorar sus ventas, elevar su calificación de riesgo y generar un 40% más de fuentes de empleo”, destacó Gorka Salinas, gerente general de Santa Cruz Investments SAFI



La empresa Triplex, comercializadora de electrodomésticos de línea blanca a escala nacional, se financió capital de trabajo a largo plazo (tres años), lo que le permitió duplicar sus ventas y mejorar ampliamente su perfil de riesgo.

“Un caso emblemático para nuestro fondo fue el financiamiento de la Clínica Foianini, que obtuvo recursos para la ampliación de sus instalaciones, mejorando los servicios médicos para la población”, agregó.

Propuesta de los fondos

Los fondos de inversión cerrado están orientados a atender a empresas innovadoras mediante mecanismos que acompañan su crecimiento de mediano y largo plazo. Estos fondos son especializados; es decir, se concentran en un sector y, por ello, muchos ofrecen mejores condiciones de financiamiento.

Fortaleza SAFI en 2016 administró 13 fondos de inversión, de los cuales cuatro corresponden a fondos de inversión cerrados. Uno de ellos, el fondo PyME II, ofrece capital de trabajo para proveedores. “Para una mejor gestión del capital de trabajo contamos con un fondo que adquiere cuentas por cobrar de pymes. Existen muchas pymes que venden a plazo, 30, 60 o 90 días, a grandes empresas como PIL, Delizia, Sofía, etc.”, explicó su jefe regional de Fondos Cerrados, Alexandre Paz.

Es así que en 2016 este fondo logró trabajar con siete grandes empresas y afiliar a más de 130 proveedores de todo tamaño, alcanzando cesiones por un monto total de $us 32,8 millones.

Con el Fondo Factoring Internacional, bajo un esquema similar, han apoyado a medianos exportadores en los sectores de castaña, quinua, cuero y sésamo.



BISA SAFI administra cuatro fondos de inversión abiertos y dos fondos de inversión cerrados. “Nos encargamos de la administración del Fondo de Microfinancieras Fondo de Inversión Cerrado (Microfic), que apoya la oferta de financiamiento a las instituciones microfinancieras (IMF), con la finalidad de fomentar la mejora en sus niveles de ingreso y empleo”, indicó Alejandro Tapia, responsable comercial de BISA SAFI.

“Una vez que la empresa cumple ciertos requisitos, el financiamiento puede hacerse a medida de las necesidades de la empresa que lo requiera, dentro de los límites que le confiere su tamaño y su giro de negocio”, agregó Tapia.

SAFI Mercantil Santa Cruz S.A. administra siete fondos de inversión, de los cuales dos son fondos cerrados. Su gerente general, Marcelo Urdininea, explica que el MSC Estratégico FIC puede financiar a una empresa hasta $us 1,5 millones y a través de MSC Productivo FIC hasta Bs 15 millones tanto para capital operativo, a 360 días, como para capital de inversión, hasta 3.600 días.



Santa Cruz Investments SAFI, que tiene su base de operaciones en esta ciudad, administra tres fondos de inversión cerrados enfocados según el tamaño de la empresa. “El monto máximo de financiamiento mediante bonos privados dependerá del tamaño de la empresa. Para el caso de pymes se pueden invertir hasta Bs 21 millones y en el caso de empresas de mayor tamaño se puede llegar a un monto de Bs 70 millones”, precisó Gorka Salinas.



Bismarck Pinto, administrador de Fondos de Capital SAFI, que maneja tres fondos de inversión cerrados, afirmó que han realizado varias operaciones exitosas que han permitido a las empresas financiarse en condiciones interesantes de plazo y tasa de interés. “Prestamos siempre una especial atención en lo que se refiere al manejo del riesgo crediticio y de mercado”, agregó Pinto